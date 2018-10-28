Украинцам взвинтили цены на iPhone XR для "бедных"

Продажи iPhone XR начались уже 26 октября. Фото: newmobilelife.com

"Бюджетный" iPhone XR в Украине появится в продаже уже на этой неделе – 2 ноября 2018 года. Об этом сообщает авторизованный дистрибьютор техники Apple в Украине "АСБИС-Украина".

Apple iPhone XR будет доступен в трех модификациях: 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Также будут доступны шесть расцветок корпусов: черный, белый, голубой, желтый, коралловый, красный.

Apple iPhone XR Фото: Apple

А вот ценник на "iPhone для бедных" оказался совершенно далеким от бюджетного:

Apple iPhone XR 64 ГБ — 30 999 грн;

Apple iPhone XR 128 ГБ — 33 999 грн;

Apple iPhone XR 256 ГБ — 36 999 грн.

К примеру, в США стоимость Apple iPhone XR составляет $749 за 64 ГБ, $799 за 128 ГБ и $899 за 256 ГБ, что в пересчете на национальную валюту составляет 21 200 гривен, 22 600 гривен и 25 500 гривен соответственно. Более того, приобрести по таким ценам iPhone XR можно в США уже с 26 октября.

Apple iPhone XR Фото: Apple

Однако существует вероятность, что вышеуказанные цены изменятся из-за переноса даты продаж iPhone XR в Украине.

С аппаратной точки зрения, iPhone XR уступает старшиим iPhone XS/XS Max. Так вместо OLED дисплея, iPhone XR получил IPS матрицу с более низким разрешением в 1792×828 точек. Также есть упрощения по корпусу: алюминиевые рамки корпуса, броские цвета оформления и некоторые аппаратные упрощения. Однако процессором выступает такой же мощный чип, как у iPhone XS/XS Max – A12 Bionic, зарекомендовавший себя, как самый мощный мобильный процессор в мире.

Напомним, что ранее Xiaomi решила главную проблему iPhone XS устаревшей технологией. А Apple отказалась делать людей на фото "слишком красивыми".