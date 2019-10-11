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Украинцы ночью выстроились в очереди за новым iPhone 11

Старт продаж официальных iPhone 11 в трех магазинах Цитрус стартовал в ночь на 11 октября

Чтобы первыми увидеть новинку и получить возможность купить ее по специальным условиям, жители Одессы, Киева и Днепра выстроились в очереди!

Поклонников легендарного бренда не остановило ни позднее время, ни необходимость рано вставать на следующий день на работу, ни огромные очереди. Ну а те, кто не решился выходить в ночь за новеньким iPhone 11, уже с утра штурмовали магазины. Скорость продажи новых моделей в Цитрусе утром 11 октября составила один iPhone в минуту. И это в рабочий день!

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Анализ предзаказов в Цитрусе показал, что наибольший интерес вызвала модель iPhone 11. На нее пришлось 50% предварительных заказов. Лидерство iPhone 11 определено, в первую очередь, соотношением "цена-качество". Смартфон с диагональю экрана 6.1 дюйма оснащен камерой с двумя объективами, снимает видео в разрешении 4К на скорости до 60 кадров в секунду и ему не страшны разлитые чай, кофе или кола.

Самым популярным цветом iPhone 11 стал черный – 40% заказов. Второе место занял зеленый цвет. За ним уже идут фиолетовый, красный, белый и желтый iPhone 11.

Второе место по предзаказам разделили модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – по 25%.

Наиболее востребованный цвет iPhone 11 Pro Max – Space Gray. Объем памяти – 512 гигабайт.

А вот модель iPhone 11 Pro заинтересовала покупателей необычным новым цветом – Midnight Green.

Привычные расцветки Silver, Space Gray, Gold отошли на второй план, уступив место насыщенному темно-зеленому, который определенно становится новым хитом среди фанатов Apple.

До 14 октября в Цитрусе действует специальное предложение на новинки. Купить модели iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max можно с эксклюзивной скидкой 2000 гривен! Но это еще не все! Первые покупатели получат кэшбек 10% от суммы покупки!

Специальное предложение от Цитруса действует до 14 октября и на новые модели iPad и Apple Watch. Мгновенная скидка 1000 грн и возможность приобрести новинки в рассрочку до 25 платежей!

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 57 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

Website: www.citrus.ua

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