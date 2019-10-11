Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Украинцы ночью выстроились в очереди за новым iPhone 11

Старт продаж официальных iPhone 11 в трех магазинах Цитрус стартовал в ночь на 11 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:40

Чтобы первыми увидеть новинку и получить возможность купить ее по специальным условиям, жители Одессы, Киева и Днепра выстроились в очереди!

Поклонников легендарного бренда не остановило ни позднее время, ни необходимость рано вставать на следующий день на работу, ни огромные очереди. Ну а те, кто не решился выходить в ночь за новеньким iPhone 11, уже с утра штурмовали магазины. Скорость продажи новых моделей в Цитрусе утром 11 октября составила один iPhone в минуту. И это в рабочий день!

1/5

Анализ предзаказов в Цитрусе показал, что наибольший интерес вызвала модель iPhone 11. На нее пришлось 50% предварительных заказов. Лидерство iPhone 11 определено, в первую очередь, соотношением "цена-качество". Смартфон с диагональю экрана 6.1 дюйма оснащен камерой с двумя объективами, снимает видео в разрешении 4К на скорости до 60 кадров в секунду и ему не страшны разлитые чай, кофе или кола.

Самым популярным цветом iPhone 11 стал черный – 40% заказов. Второе место занял зеленый цвет. За ним уже идут фиолетовый, красный, белый и желтый iPhone 11.

Второе место по предзаказам разделили модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – по 25%.

Наиболее востребованный цвет iPhone 11 Pro Max – Space Gray. Объем памяти – 512 гигабайт.

А вот модель iPhone 11 Pro заинтересовала покупателей необычным новым цветом – Midnight Green.

Привычные расцветки Silver, Space Gray, Gold отошли на второй план, уступив место насыщенному темно-зеленому, который определенно становится новым хитом среди фанатов Apple.

До 14 октября в Цитрусе действует специальное предложение на новинки. Купить модели iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max можно с эксклюзивной скидкой 2000 гривен! Но это еще не все! Первые покупатели получат кэшбек 10% от суммы покупки!

Специальное предложение от Цитруса действует до 14 октября и на новые модели iPad и Apple Watch. Мгновенная скидка 1000 грн и возможность приобрести новинки в рассрочку до 25 платежей!

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 57 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

Website: www.citrus.ua

Facebook: www.facebook.com/citrus.ua

Instagram: https://www.instagram.com/citrus_ua/

Информационный видеоблог про технику и аксессуары "Гаджетариум"

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

iPhone смартфоны Цитрус iPhone 11
Реклама

Новости партнеров

Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга

Популярные статьи

Сегодня, 15:13Шоу-бизнес

"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

Сегодня, 14:53Fun

11 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:11Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

"Совсем не узнать": Влад Яма показал, как выглядит с волосами

Вчера, 16:59Стиль

Назад в прошлое: какие свитера в тренде этой осенью

Вчера, 11:25Шоу-бизнес

Парез правой части тела: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 09:30Fun

"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

9 октябряТехно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

9 октябряШоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

9 октябряТехно

В Instagram появилась темная тема: как включить

9 октябряFun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 октябряTravel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

9 октябряFun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

9 октябряШоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

9 октябряFun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

Новости партнеров

Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную "тайну" знака
Вместо кофе: продукты, которые бодрят лучше популярного напитка
Вместо кофе: продукты, которые бодрят лучше популярного напитка
Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных - СМИ
Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных - СМИ
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Ани Лорак очаровала роскошным образом
Ани Лорак очаровала роскошным образом
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных
Альцгеймер звучит страшнее слабоумия
Альцгеймер звучит страшнее слабоумия
Ученые выяснили, какие продукты полезны и вредны для сердца
Ученые выяснили, какие продукты полезны и вредны для сердца