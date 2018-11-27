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Украинцы сэкономили пять миллионов гривен на "Черной пятнице"

Распродажа Black Friday 2018 позволила покупателям сэкономить миллионы гривен на покупках в MOYO

Покупатели сохранили свыше 5 млн гривен на акционных предложениях в MOYO. Такие данные приводят аналитики компании по результатам распродажи, которая проходила на сайте и в розничных магазинах сети в период с 15 по 26 ноября.

В этом году наибольшим спросом в период распродажи пользовались телевизоры и смартфоны. Примечательно, что более востребованными были телефоны стоимостью до 10 тыс. грн, а телевизоры покупались, в основном, за 15-20 тыс. грн. Высокие скидки на игровую приставку PlayStation 4, а также аксессуары и игры к ней, вывели продукцию Sony в Топ самых востребованных товаров "Черной пятницы".

Еще одной популярной категорией товаров "Черной пятницы" этого года стали ноутбуки. При этом спросом пользовались как "бюджетные" модели стоимостью до 10 тыс. грн, так и представители высокого ценового сегмента, поскольку на них скидки были особенно ощутимы.

В MOYO указывают, что в период распродажи покупатели ежедневно делали в среднем на 50% больше покупок, чем в обычный день. Тогда как в саму "Черную пятницу" этот показатель вырос на 150%.

Справка о компании:

MOYO — мультиформатная сеть магазинов, объединяющая стандартные розничные магазины и интернет-магазин. История компании началась в 2009 году, когда был открыт первый розничный магазин. На сегодняшний день сеть MOYO.ua насчитывает 46 магазинов и представлена в 26 городах Украины. Клиенты могут купить товар в розничных магазинах, а также оформить заказ в интернет-магазине www.moyo.ua.