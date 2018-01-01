Украинские ученые изобрели устройство, которое может генерировать искусственный газ

Ученые нашли способ совместить бурый уголь и воду таким образом, чтобы получить мощный процесс горения

Счета за отопление и горячую воду можно уменьшить минимум в 6 раз. Украинские ученые изобрели устройство, которое может генерировать искусственный газ. Пока ищут финансирование для внедрения своей революционной технологии в Украине, ею уже заинтересовались в Азии, -

Ученые нашли способ совместить бурый уголь и воду таким образом, чтобы получить мощный процесс горения. Чтобы такая вода загорелась, смесь подают в специальную установку. Это плазмотрон. Он разогревает жидкость до 4-х тысяч градусов. Затем разгоняет электромагнитным полем до состояния плазмы. И 250 граммов водоугля превращаются в 6 кубов синтетического газа.

Выходит колоссальная теплоотдача. Получается, что сумму в нашей платежке можно разделить на 6, а то и на 10.

Последние 10 лет украинская коммуналка дорожала с немыслимой скоростью. Стоимость электрики увеличилась в 7 раз. Стоимость газа – в 22, цена горячей воды в 24 раза.

Разработка ученых поможет освободить от заоблачных тарифов.

Преимущество изобретения – в мобильности. А, значит, что традиционный газовый котел в будущем способна заменить плазмотронная установка. Вместо того, чтобы использовать импортный газ, каждый украинец сможет изготавливать его аналог дома. Из обычной воды или мусора.

В частном варианте, такой котел обойдется в 20 тысяч гривен. При серийном выпуске – меньше. Но украинские инвесторы к открытию отнеслись прохладно. Зато, как только ученые анонсировали его, тут же появились китайские коммерсанты

Вложения, которых не нашлось у нашего государства, скоро станут окупаться в Поднебесной. Технологией украинцев интересуются уже и корейцы. Пока что разработчики отказываются продавать свою идею и пытаются найти финансирование для полноценной реализации своего революционного проекта в Украине.

Ранее сообщалось, что импортный газ для Украины стал дороже.