Украинские ученые разработали футболку-кардиограф
Разработок – сотни, но в массовое производство попадают – лишь самые полезные и доступные по цене
Ученые разрабатывают одежду, которая диагностирует работу сердца, знает о настроении своего владельца, и даже предупреждает об опасности.
Разработка украинских ученых – футболка, заменяющая медицинский кардиограф. Это уже не научная фантастика, а реальность. Разработчики предлагают испытать ее на себе.
Умную одежду изобретают по всему миру. Американские ученые разработали ткань, которая – стоит в воздухе появиться вредным примесям – тут же меняет свой цвет.
На однотонной ткани появляются пятна.
Также созданы умные носки, которые останавливают воспроизведение видео, когда их хозяин засыпает. Придумали и платье, защищающее личное пространство хозяйки. Расправляет "лапки", когда кто-то подходит слишком близко.
Разработок – сотни. Но в массовое производство попадают – лишь самые полезные и доступные по цене.
Ранее сообщалось, что крупная сеть магазинов одежды использует искусственный интеллект для подбора ассортимента.
Напомним, фотограф показал, как одежда маскирует людей под окружающий мир.