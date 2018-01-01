Украинские ученые разработали футболку-кардиограф

Разработок – сотни, но в массовое производство попадают – лишь самые полезные и доступные по цене

Ученые разрабатывают одежду, которая диагностирует работу сердца, знает о настроении своего владельца, и даже предупреждает об опасности.

Разработка украинских ученых – футболка, заменяющая медицинский кардиограф. Это уже не научная фантастика, а реальность. Разработчики предлагают испытать ее на себе.

Умную одежду изобретают по всему миру. Американские ученые разработали ткань, которая – стоит в воздухе появиться вредным примесям – тут же меняет свой цвет.

На однотонной ткани появляются пятна.

Также созданы умные носки, которые останавливают воспроизведение видео, когда их хозяин засыпает. Придумали и платье, защищающее личное пространство хозяйки. Расправляет "лапки", когда кто-то подходит слишком близко.

Разработок – сотни. Но в массовое производство попадают – лишь самые полезные и доступные по цене.

Ранее сообщалось, что крупная сеть магазинов одежды использует искусственный интеллект для подбора ассортимента.

Напомним, фотограф показал, как одежда маскирует людей под окружающий мир.