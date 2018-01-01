Украину признали лидером погодных аномалий

Американское космическое агентство NASA составило карту изменения климата

Потепление наступает. Фото: pixabay

Резкие климатические изменения на планете ощущаются во всех уголках мира. В одних регионах становится слишком жарко, а в тех, где никогда не видели зимы, засыпают снегопады.

Американское космическое агентство NASA составило карту изменения климата и показало, которую на самом деле ситуацию наблюдают метеорологи.

Карта погодных аномалий NASA

Конец декабря и начало января удивили жителей большинства регионов Канады и США чрезвычайными морозами сравнению с прошлыми годами.

Одновременно запад США, Аляска, Европа и Азия наблюдают весеннюю погоду, когда по календарю зима, говорится в отчете Космического агентства.

Украина на карте температурных рекордов NASA попала на периферию неестественно теплой зоны в Европе.

О том, какие климатические изменения прогнозируют ученые, смотрите на видео ниже: