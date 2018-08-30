Новый iPhone X 2018 получит мощнейший процессор от Apple

Издание Macworld выяснило, чем сможет удивить новый iPhone X 2018

Производитель чипов для Apple рассказал секреты новых iPhone. Фото: Gizmodo

Уже не секрет, что в сентябре Apple представит миру три новых iPhone. Однако их технические характеристики пока были неизвестными до сегодняшнего дня.

Издание Macworld выяснило, чем сможет удивить новый iPhone X 2018, который придет на смену модели iPhone X. Согласно данным производителя чипов TSMC, процессор Apple A12, который придет на смену текущему A11 Bionic, будет отличаться от прошлогоднего решения более высокой энергоэффективностью и возросшей мощностью.

Процессор Apple A12 появится в новом iPhone X 2018

Apple A12 будет построен по 7-нанометровому технологическому процессу против 10-нанометрового у A11 Bionic, а также будет увеличена в 1,6 раза плотность транзисторов.

Новый техпроцесс позволил добиться прироста производительности на 20%, при этом энергопотребление чипсета снижено приблизительно на 40%. Также ожидается прирост скорости графического ускорителя на 40%, что порадует любителей видеоигр.

Несмотря на производительный процессор, текущие Apple iPhone X все равно обгоняют Galaxy Note 9 по скорости. А ранее эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.