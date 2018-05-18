Умерла первая в мире клонированная корова

Ученые считают, что Ното умерла от старости

Корова Ното. Фото из открытых источников

Первая в мире клонированная корова умерла в возрасте 19 лет и 10 месяцев, сообщает The Japan News со ссылкой на правительство префектуры Ишикава.

Ното – так звали японскую коровку, выращенную из соматических клеток "оригинала", – появилась на свет в 1998 году.

Это был совместный проект Университета Киндай и префектуры Ишикавы. Клетки для клонирования Ното ученые взяли с маточной трубы ее предшественницы, пересадив ядро в неоплодотворенную яйцеклетку.

Ното своим возрастом подтвердила среднюю продолжительность жизни коров, при условии свободного выпаса и минимальной эксплуатации живут около 20 лет.

Ученые считают, что Ното умерла от старости. Ее тело было найдено без сознания в хлеву четвертого мая. Ветеринары оказали ей первую помощь: поддержали организм пищевыми добавками и медикаментами. И все же дыхание животного 14 мая осложнилось и через сутки она скончалась.

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Клон коровы унаследовал почти все генетические характеристики "оригинала", поэтому исследователи планировали массовое производство коров, которые давали бы высококачественное молоко и мясо.

Однако Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии попросило фермеров воздержаться от изготовления говядины из клонированных животных, сомневаясь в ее полной безопасности.

Если в Японии такая продукция запрещена, то в Китае клонированные Зорьки уже сами размножаются. Например, в 2015 году корова Ню-Ню, выведена из пробирки тремя годами ранее, представила миру первое теленок, чья мама – клон.

Ученые Поднебесной назвали этот факт эпохальным шагом страны в производстве мраморной говядины – Китай испытывает дефицит этого вида мяса. Поэтому при клонировании в организм Ню-Ню был пидсажений ген, способствующий увеличению слоя жира на мышцах.

О том, как китайские ученые клонировали обезьянку, смотрите на видео ниже: