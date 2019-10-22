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Уникальное открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле

Окаменелости указывают на то, что южные континенты были когда-то объединены в суперконтинент Гондвана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
Открытие было обнаружено еще 50 лет назад
Открытие было обнаружено еще 50 лет назад
Фото: Sciencemag

Во время снаряжения новой экспедиции в Антарктиду для поиска доказательств существования древних континентов, ученые обратили внимание на исследования полувековой давности и сделали удивительное открытие. Выяснилось, что 50 лет назад научное сообщество уже было на пороге признания того, что южные континенты Земли когда-то были соединены вместе, создав гигантский континент под названием Гондвана, сообщает ScienceNews.

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В 1969 году ученые обнаружили ископаемые свидетельства о суперконтиненте Гондвана в Антарктиде. Среди костей рептилий, обнаруженных на ледяном континенте, были найдены остатки существа под названием листрозавр. Животное обитало на континентальной территории Южной Америки, Африки, Индии, Австралии и Антарктиды, существовавшей от 600 до 180 миллионов лет назад.

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Позднее во время второй археологической экспедиции в Антарктиде в 1970 году был обнаружен скелет рептилии цинодонта. Похожие останки были также найдены в Южной Америке и Индии, что указывает на то, что эти континенты были соединены вместе более 200 миллионов лет назад. Окаменелости и другие геологические свидетельства почти подтвердили существование Гондваны. Лишь позже ученые смогли составить карту материковой мозаики, которая менялась на протяжении миллионов лет, в результате чего была выдвинута теория о существовании древних суперконтинентов Гондваны и Лавразии.

Карта сверхматерика Пангеи, состоящей из Лавразии и Гондваны
Карта сверхматерика Пангеи, состоящей из Лавразии и Гондваны
Фото: Sciencemag

Новая экспедиция из 17 человек проведет поиск дополнительных ископаемых свидетельств того, что Антарктида когда-то была присоединена к другим континентам и была очень жарким местом в тропической зоне с обилием растительности и живности. Группа исследователей из США и Бразилии будет искать окаменелости древних сухопутных позвоночных, похожих на те, которые были найдены на континентах, теперь отделенных от Антарктиды на 3000 километров, чтобы окончательно подтвердить теорию о существовании Гондваны, а за ней и Лавразии.

Теория также гласит, что континенты соединялись вместе неоднократно. Первыми были Ваальбара и Ур 3,5 миллиарда лет назад, которые позднее соединились в первый суперконтинент Кенорланд. Затем 2,5 миллиардов лет назад образовались Атлантика и Колумбия. Через 1 миллиард лет они объединились в суперконтинент Родиния (750 млн. лет назад), который перерос в Паннотию (540 млн. лет назад), распавшийся позднее на Сибирь, Лаврентию и Балтику. После очередного слияния 335 миллионов лет назад сформировался сверхконтиннет Пангея, состоявший из Лавразии и Гондваны. Распад последних породил современные континенты. По некоторым прогнозам, в будущем континенты еще раз соберутся в суперконтинент с названием Пангея Ультима.

Напомним, что ранее обнаруженная находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания. В то же время украинские полярники нашли в Антарктиде "след" неизвестной птицы.

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Источник: Sciencemag
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