Уникальный астероид, которого никто не замечал, угрожает Солнцу

Сегодня, 12:56

Астрономы обнаружили второй в истории межзвездный объект, который сблизится с Солнцем на минимальное расстояние

 

Раньше на него не обращали внимания. Фото: pixabay
Раньше на него не обращали внимания. Фото: pixabay

Астрономы из проекта PAN-STARRS обнаружили второй в истории межзвездный объект, который сблизится с Солнцем на минимальное расстояние в сентябре 2019 года, пролетая между орбитами Юпитера и Сатурна. Об этом сообщил известный астроном Рон Баалке.

"Вполне возможно, что это небесное тело не является реальным межзвездным астероидом – он мог оказаться на подобной орбите в результате гравитационных взаимодействий с Юпитером. С другой стороны, эти взаимодействия, если они произошли, скорее всего, превратили его в межзвездный объект, который покинет пределы Солнечной системы в ближайшее время", — комментирует открытие Меган Шуомб (Megan Schwamb), планетолог из обсерватории Джемини на Гавайских островах (США).

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект условно назвали "кометой" и дали временное имя C/2017 U1. За ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как "комета" покинула околоземное пространство, ученые сделали множество снимков. Также удалось изучить ее физические свойства. Последние указали на то, что объект является в большей степени астероидом, чем кометой. Его переименовали в 1I/2017 U1, а позже дали имя Оумуамуа, что на языке коренных обитателей Гавайских островов означает "разведчик".

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году существованию Земли угрожают 34 астероида,

Также ученые озвучили вероятную теорию происхождения жизни на Земле

О том, как в небе над Аризоной взорвался астероид, смотрите на видео ниже:
космос, Солнце, астероид, угроза

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Источник:

gogetnews.info

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