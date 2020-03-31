Уран себя уничтожает: планету постигнет судьба Марса

Атмосфера Урана истощается и улетучивается из-за своего странного шаткого магнитного поля

Планету Уран посещал только один космический аппарат – "Вояджер-2" в 1986 году, после чего он направился в межзвездное космическое пространство. Однако ученые до сих пор изучают полученные данные от этого газового гиганта. Новый анализ 33-летних данных показал удивительную находку об Уране – огромный магнитный пузырь, окружающий ее, "откачивает" атмосферу планеты в космос.

Атмосфера, которая стремительно испаряется в космос, может оказать глубокое влияние на развитие планеты. Считается, что Марс раньше был похож на Землю, покрытый океанами, но со временем он утратил свою атмосферу и стал сухим, холодным и мертвым миром. То же самое может случиться Ураном в будущем.

"Раньше Марс был влажной планетой с плотной атмосферой. Атмосфера Марса постепенно исчезла. Теперь Красная планета – безжизненное место", – объясняет астрофизик Джина ДиБраччо из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

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Атмосферные потери Урана обусловлены его странным магнитным полем, ось которого направлена ​​почти под прямым углом – планета фактически "лежит на боку". Это означает, что его магнитосфера колеблется при движении, что делает его очень непредсказуемым для моделирования.

Планета Уран, сфотографированная "Вояджером-2" в 1986 году с расстояния в 81 тыс. км Фото: Wikipedia

Из-за колебания магнитосферы частицы атмосферы сдуваются в космос в результате воздействия сильного солнечного ветра. В результате этого процесса образуются плазмоиды – пузырьки плазмы, которые отрываются от магнитного поля, когда оно обдувается Солнцем. Хотя эти плазмоиды были замечены на Земле и на некоторых других планетах, ранее они никогда не наблюдались на Уране до недавнего анализа старых данных с "Вояджера-2".

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Напомним, что ранее NASA показало Землю с расстояния в 6 миллиардов километров. Также ранее ученые дали ответ о том, где находится конец Вселенной.

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