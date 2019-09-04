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USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

Первые устройства с портом USB 4.0 появятся на полках уже в 2020 году

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:31
Первые устройства с портом USB 4.0 появятся на полках уже в 2020 году
Первые устройства с портом USB 4.0 появятся на полках уже в 2020 году
Фото: CNET

На форуме разработчиков USB (USB-IF) было объявлено, что организация доработала технические спецификации для стандарта USB 4.0 (USB4). Эти спецификации вскоре появятся у дизайнеров, инженеров и производителей. Это означает, что первые устройства с USB 4.0 появятся на полках уже в 2020 году. Изюминкой нового стандарта является его двухполосная скорость в 40 Гбит/с – это вдвое быстрее, чем у USB 3.2 и соответствует показателям Thunderbolt 3.

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USB 4.0 будет использовать тот же форм-фактор, что и USB type-C, и будет обратно совместим с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3. Другими словами, подключать флешки можно будет как угодно и с первого раза. Также любые старые устройства будут обратно совместимы с новой шиной USB4, но только через переходник. Более того, новый тип соединения будет поддерживать протоколы передачи данных изображения высокой четкости, поэтому в дополнение к HDMI, мониторы можно будет подключать напрямую по USB 4.0. Проще говоря, новый стандарт обещает сделать все эти кабельные соединения быстрее, полезнее и проще в использовании.

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Сегодняшний максимально быстрый стандарт USB 3.2, обеспечивающий скорость передачи данных до 20 Гб/с, все еще является редкостью, поскольку был развернут крайне медленно. Более того, не у всех есть компьютеры или устройства с поддержкой USB 3.1. Стандарт USB 4.0 обещает не тлько быстрее развернуться и быть повсеместным, но и повысить скорость передачи данных до 40 Гбит/с.

В свою очередь, Intel утверждает, что на основе новой шины появятся USB4-концентраторы и донглы, которые будут поставляться с несколькими современными портами. Современные концентраторы USB-C предлагают только несколько прямоугольных портов USB-A в старом стиле, что удобно, если у вас старая клавиатура, мышь, сетевой адаптер или внешний накопитель. Но если у вас есть новые разъемы USB-C, каждому из них понадобится собственный порт на боковой панели ноутбука.

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После утверждения стандарта USB 4.0, USB-IF объявила, что первые устройства с новым портом появятся через 12-18 месяцев, т.е. к концу 2020 года. "Вторая половина 2020 года будет подходящим временем", – говорится в заявлении USB-IF.

Напомним, что ранее SSD накопители резко упали в цене. А недавно ADATA выпустила гиперскоростную флешку.

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Источник: CNET
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