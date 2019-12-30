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Успеть за 30 минут: смартфоны Xiaomi получат сверхбыструю зарядку

Xiaomi Mi 10 Pro будет укомплектован зарядкой мощностью 66 ватт для зарядки за полчаса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Смартфоны со сверхбыстрой зарядкой появятся в феврале 2020 года
Смартфоны со сверхбыстрой зарядкой появятся в феврале 2020 года
Фото: gagadget.com

В 2020 китайский производитель Xiaomi выпустит новые смартфоны с новой технологией зарядки аккумуляторной батареи. Уже в феврале Xiaomi выпустит мобильные устройства Mi 10 и Mi 10 Pro с поддержкой сверхбыстрой зарядки, которая восполнит заряд до 100% всего за полчаса.

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Флагман Xiaomi Mi 10 Pro будет укомплектован зарядным адаптером с мощностью 66 ватт (20 вольт и 3,25 ампера) и сможет полностью заряжаться за 35 минут. У младшей модели Mi 10 зарядка более медленная — 30 ватт (10 вольт и 3 ампера).

Xiaomi также работает над созданием беспроводной зарядки мощностью 50 ватт, но она вряд ли будет готова к выпуску Mi 10 и Mi 10 Pro. Обо всех новых возможностях смартфонов поведал инсайдер, близкий к конфиденциальной информации от Xiaomi.

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Предполагается, что Mi 10 и Mi 10 Pro получат аккумуляторы более высокой емкости, чем у Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi Note 10, вышедших в этом году. Точная емкость неизвестна, но она может быть выше 4000 мАч. Оба смартфона будут работать на представленном новейшем топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865 с интегрированным модемом 5G. В серии Mi 10 будет применяться оперативная память стандарта LPDDR5, а экраны будут поддерживать частоту обновления 90 или 120 Гц.

Напомним, что ранее бестселлеру Xiaomi Pocophone F2 предрекали возвращение в 2020 году. Также ранее Xiaomi представила дешевый Redmi K30 5G с 120-герцовым экраном.

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Источник: iguides.ru
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