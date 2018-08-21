Смерть смартфонов: кнопочные телефоны становятся все популярнее

Пользователи смартфонов активно переходят на кнопочные аппараты. Фото: albayan.ae

Ежегодно сложность и технологическое оснащение смартфонов стремительно растет, а вместе с ними и цена скоро приблизится к отметке в 2000 долларов. А вот показатели продаж показывают неприятную картину для производителей смартфонов – их продажи растут медленно с показателем 2% за год.

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При этом продажи самых простых кнопочных телефонов без интернета с ограниченной функциональностью звонков и SMS, впервые за долгие годы выросли на 5%. Причина изменения приоритетов, предполагают журналисты издания SkyNews, заключается в перенасыщении современными технологиями, особенно соцсетями: покупатели классических кнопочных аппаратов ограждают себя от соблазна проверить обновления в Instagram, Twitter или Facebook.

По данным Fox News, средний пользователь проверяет новости на смартфоне каждые 12 минут. Обычно старшее поколение проводит онлайн 2 часа 28 минут в день, а среди 18-летних этот показатель равен 3 часам 14 минутам.

У многих пользователей развивается настоящая зависимость от смартфонов huffingtonpost.com

Кроме того, согласно исследованию британского Госкомитета по телевидению, радиовещанию и почтовой связи (OFCOM), 78% жителей Великобритании не могут представить жизнь без своего смартфона, а каждый пятый британец проводит в Сети свыше 40 часов в неделю.

Психолог Дарья Кусс, изучающая активнее использование смартфонов, полагает, что у некоторых пользователей развивается настоящая зависимость от своих телефонов.

Напомним, что ранее Супрун рассказала о вреде соцсетей, а компания HTC отказалась выпускать смартфоны.