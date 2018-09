Уткой можно управлять: тайну игры Duck Hunt раскрыли спустя 25 лет

Секрет был раскрыт случайно во время игры на старой 8-битной приставке Dendy

Владельцы старой игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES), а в наших краях она называлась просто Dendy, наверняка помнят веселую игру Duck Hunt, где необходимо было стрелять из светового пистолета по уткам. Эдакий симулятор охотника.

Hot tip that’s 25 years late but I didn’t have Twitter back then: in Duck Hunt on Nintendo, the second player controller controlled the duck.