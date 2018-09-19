Уткой можно управлять: тайну игры Duck Hunt раскрыли спустя 25 лет

Секрет был раскрыт случайно во время игры на старой 8-битной приставке Dendy

Оказывается, все это время можно было играть за уток. Фото: Nintendo Life

Владельцы старой игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES), а в наших краях она называлась просто Dendy, наверняка помнят веселую игру Duck Hunt, где необходимо было стрелять из светового пистолета по уткам. Эдакий симулятор охотника.

Hot tip that’s 25 years late but I didn’t have Twitter back then: in Duck Hunt on Nintendo, the second player controller controlled the duck. — Seth Rogen (@Sethrogen) 17 сентября 2018 г.

В то время существовал миф, что якобы утками можно управлять. Оказалось, что это вовсе не миф, а настоящая правда. Актер Сет Роген, играя на старой Dendy, случайно обнаружил, что уточками можно управлять при помощи второго геймпада, сев на свободный второй контроллер.

Печатная инструкция к игре Duck Hunt с "лайфхаком" Фото: Игромания

Признание Рогена вызвало настоящую бурю в соцсетях. Многие попытались обвинить "разрушителя мифа" во лжи, но в качестве доказательства Сет выложил отсканированное руководство к игре, где эта возможность детально описана. Похоже, что изредка инструкции читать полезно.

Напомним, что ранее игрок смог раскрыть секрет игры Doom 2 спустя 24 года. Ему удалось использовать последний способ получения секрета, за чо его похвалил даже сам разработчик Джон Ромеро.

А хакеры рассекретили дату выхода Grand Theft Auto VI, добавив объявления о скором релизе во внутриигровом мире.