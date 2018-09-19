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Уткой можно управлять: тайну игры Duck Hunt раскрыли спустя 25 лет

Секрет был раскрыт случайно во время игры на старой 8-битной приставке Dendy

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:13
Оказывается, все это время можно было играть за уток. Фото: Nintendo Life
Оказывается, все это время можно было играть за уток. Фото: Nintendo Life

Владельцы старой игровой приставки Nintendo Entertainment System (NES), а в наших краях она называлась просто Dendy, наверняка помнят веселую игру Duck Hunt, где необходимо было стрелять из светового пистолета по уткам. Эдакий симулятор охотника.

В то время существовал миф, что якобы утками можно управлять. Оказалось, что это вовсе не миф, а настоящая правда. Актер Сет Роген, играя на старой Dendy, случайно обнаружил, что уточками можно управлять при помощи второго геймпада, сев на свободный второй контроллер.

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Печатная инструкция к игре Duck Hunt с "лайфхаком"
Фото: Игромания

Признание Рогена вызвало настоящую бурю в соцсетях. Многие попытались обвинить "разрушителя мифа" во лжи, но в качестве доказательства Сет выложил отсканированное руководство к игре, где эта возможность детально описана. Похоже, что изредка инструкции читать полезно.

Напомним, что ранее игрок смог раскрыть секрет игры Doom 2 спустя 24 года. Ему удалось использовать последний способ получения секрета, за чо его похвалил даже сам разработчик Джон Ромеро.

А хакеры рассекретили дату выхода Grand Theft Auto VI, добавив объявления о скором релизе во внутриигровом мире.

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Источник: Игромания
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