Утонул смартфон: что делать и как исправить

Полезные советы при повреждении смартфона. Фото: KnowTechie

Одной из самых частых поломок смартфонов является утопление – проникновение жидкости внутрь устройства. Данная проблема является второй самой частой жалобой в сервис центрах после разбитого экрана.

Контакт с жидкостью современным смартфонам очень вредный, поскольку приводит к плачевным последствиям. Что характерно, иногда даже не спасают водонепроницаемые свойства, поскольку со временем защитные свойства ухудшаются.

Вода для смартфона очень опасна androidinsider.ru

Важно также понимать, что гарантия производителя распространяется только на попадание в смартфон влаги, а если в устройство попала вода, сервис-центр имеет право отказать в гарантийном ремонте, поскольку об этом часто упоминается в инструкции и гарантийном листе.

Чем опасна вода для смартфона?

Вода попадает в корпус телефона через зазоры в корпусе, отверстие для микрофона или динамика и долгое время остается внутри. Как известно, вода (вернее растворенные соли в ней) является хорошим проводником, поэтому может вызвать короткое замыкание.

Пример попадания воды под экран Imgur

В результате окисляются контакты внутри, возникают проблемы с аккумулятором и дисплеем — например, появляются белые засветы, полоски и пятна на экране. Вода очень быстро проникает между слоями дисплейного модуля и попадает на подсветку. И чем дольше тянуть с ремонтом смартфона после попадания воды, тем больше модулей повреждаются, соответственно растет цена на ремонт.

Что нельзя делать?

Не сушить феном. Это достаточно распространенный миф. Сушить феном нельзя по двум причинам: фен не высушит влагу внутри устройства, а также повысит температуру корпуса и вызовет перегрев электроники, что еще хуже.

Сушить смартфон феном – это миф

Не класть телефон в рис. Очень часто можно прочитать на форумах, в комментариях и даже на разных сайтах рекомендации о том, что рис "выводит" воду из смартфона. Рис хорошо впитывает влагу, но не воду. Рисовая ванна поможет частично осушить устройство лишь снаружи, но не внутри. Вода внутри смартфона останется и будет окислять контакты или вызовет короткое замыкание.

Класть утопленный смартфон в рис – это миф androidinsider.ru

Не разбирайте смартфон. Во-первых, без специальных инструментов сделать это очень сложно, к тому же нужны необходимые навыки: надо понимать, что и когда нужно отсоединять, какие комплектующие пришли в негодность, а какие еще можно спасти. В процессе самостоятельного ремонта также часто можно повредить компоненты телефона, в том числе дисплей.

Что делать при утоплении смартфона?

Решение проблемы достаточно простое и затратное – быстро нести в сервисный центр. Чем быстрее вы обратитесь к специалистам по ремонту, тем больше вероятность спасти его.

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Аккумулятор во всех случаях утопления необходимо заменить, поскольку он сильнее всего страдает от влаги. Во всех аккумуляторах есть специальный круглый индикатор, который в исправной батарее выглядит как белый кружок, а после попадания в воду окрашивается в красный цвет. Кстати, такой же индикатор есть и на смартфонах со съемной крышкой, который является верным признаком утонувшего устройства.

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