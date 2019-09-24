Утвержден новый стандарт телевидения 8K Ultra HD
Ассоциация потребительских технологий определила спецификацию для телевизоров сверхвысокого разрешения
Телевизионная индустрия сделала еще один шаг по утверждению спецификации 8K TV, которая последние годы не была толком определена и интерпретировалась на разных телевизорах по-разному. Отныне формат 8K Ultra HD (UHD) официально утвержден, сертифицирован, под него написана точная спецификация и даже утвержден логотип.
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Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association) сегодня обнародовала официальное определение дисплеев под 8K-телевизоры. Любая модель, которая соответствует новому стандарту, должна обладать панелью с разрешением не менее 7680 x 4320 пикселей, поддерживать 24, 30 и 60 кадров в секунду, воспроизводить 10-битный цвет, поддерживать ключевые функции HDR и использовать защиту контента уровня HDCP 2.2.
Более того, CTA требует, чтобы телевизоры стандарта Ultra HD могли повышать качество видео SD, HD и 4K до разрешения 8K (апскейл). Это должно гарантировать, что видео не будет "мылиться" или как-то искажаться при отсутствии нативного контента 8K.
Стоит отметить, что включение в программу сертификации 8K является абсолютно добровольной. Это в какой-то степени формальность. Тем не менее, по мнению ассоциации, производители наверняка захотят участвовать в принятии стандарта, ведь на рынке уже существуют телевизоры подобного качества. Получить возможность нанесения нового логотипа 8K на своих устройства производители смогут уже с 1 января 2020 года.
Напомним, что ранее телевизоры готовили к фотореалистичному стандарту HDR10+. Также недавно THX показала прорывную технологию 3D-аудио для телевизоров и кинотеатров.
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