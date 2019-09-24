Утвержден новый стандарт телевидения 8K Ultra HD

Ассоциация потребительских технологий определила спецификацию для телевизоров сверхвысокого разрешения

Телевизоры начнут использовать логотип с 1 января 2020 года Фото: Unsplash

Телевизионная индустрия сделала еще один шаг по утверждению спецификации 8K TV, которая последние годы не была толком определена и интерпретировалась на разных телевизорах по-разному. Отныне формат 8K Ultra HD (UHD) официально утвержден, сертифицирован, под него написана точная спецификация и даже утвержден логотип.

Смотрите также в сюжете о том, как чем поражает японское телевидение:

Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association) сегодня обнародовала официальное определение дисплеев под 8K-телевизоры. Любая модель, которая соответствует новому стандарту, должна обладать панелью с разрешением не менее 7680 x 4320 пикселей, поддерживать 24, 30 и 60 кадров в секунду, воспроизводить 10-битный цвет, поддерживать ключевые функции HDR и использовать защиту контента уровня HDCP 2.2.

Логотип нового стандарта 8K Ultra HD Фото: TechSpot

Более того, CTA требует, чтобы телевизоры стандарта Ultra HD могли повышать качество видео SD, HD и 4K до разрешения 8K (апскейл). Это должно гарантировать, что видео не будет "мылиться" или как-то искажаться при отсутствии нативного контента 8K.

Стоит отметить, что включение в программу сертификации 8K является абсолютно добровольной. Это в какой-то степени формальность. Тем не менее, по мнению ассоциации, производители наверняка захотят участвовать в принятии стандарта, ведь на рынке уже существуют телевизоры подобного качества. Получить возможность нанесения нового логотипа 8K на своих устройства производители смогут уже с 1 января 2020 года.

Напомним, что ранее телевизоры готовили к фотореалистичному стандарту HDR10+. Также недавно THX показала прорывную технологию 3D-аудио для телевизоров и кинотеатров.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.