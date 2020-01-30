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Увиденное впечатляет: ученые рассмотрели поверхность Солнца "вблизи"

Самый большой солнечный телескоп в мире показывает кипящую плазму на поверхности Солнца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
На полученном изображении видно гигантские пузыри плазмы
На полученном изображении видно гигантские пузыри плазмы
Фото: Naked Science

4-метровый солнечный телескоп Национального научного фонда Дэниела Кена Иноуэ (DKIST), названный в честь покойного сенатора с Гавайских островов, все еще находится на этапе строительства, но это не помешало исследователям направить его на Cолнце, чтобы посмотреть, как работает "небесный глаз". 29 января были получены первые снимки, полученные с высочайшим разрешением. Увиденное впечатляет – астрономы увидели кипящую плазму на поверхности нашей звезды.

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Смотрите также в сюжете о том, как звезды сгорали на солнце:

"Мы увидели мельчайшие подробности поверхности самого большого объекта в Солнечной системе", – объясняет директор телескопа Inouye Томас Риммел.

Кипящая поверхность Солнца в максимальном приближении
Кипящая поверхность Солнца в максимальном приближении
Фото: NASA

Снимок охватывает площадь в 36,5 тысяч километров в ширину – это примерно в три раза больше диаметра Земли. На полученном изображении видно гигантские пузыри плазмы, вырывающиеся из глубин. В темных полосах между пузырьками появляются скопления корней магнитных полей, которые простираются в пространство.

Телескоп строится для изучения магнитных структур, которые могут привести к новому пониманию того, почему корона, внешняя атмосфера Солнца, на миллионы градусов горячее поверхности. Также устройство поможет изучить природу солнечного ветра, который иногда мешает работе электроники на Земле.

Напомним, что ранее яркая звезда неба готовится взорваться – чем это грозит человечеству. Также учеными был найден древний астероид, разморозивший Землю 2,2 миллиарда лет назад.

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Источник: Science Alert
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