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В 4 раза мощнее: новый Microsoft Xbox будет загружать игры мгновенно

Глава игрового подразделения Microsoft нанес первый удар, раскрыв подробности игровой приставки будущего Project Scarlett

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
С Project Scarlett достаточно будет обладать одним геймпадом вместо четырех разных
С Project Scarlett достаточно будет обладать одним геймпадом вместо четырех разных
Фото: The Daily Telegraph

Microsoft и Sony еще не даже не выпустили свои игровые приставки нового поколения, а глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер нанес "первый удар", раскрыв подробности недавно анонсированной игровой приставки под кодовым названием Project Scarlett.

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В свежем интервью Gamespot Фил Спенсер поведал, что ключевым элементом Project Scarlett будет "невероятная мощность". Компания уверена, что игры на новом Xbox будут загружаться почти мгновенно и работать со скоростью 60 кадров в секунду.

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер
Фото: TechSpot

"В следующем поколении игровых приставок мы сосредоточимся на мощности, высокой частоте кадров и захватывающих играх. Мы гарантируем, что игры на новой консоли будут работать на максимально высоком фреймрейте: 60 fps при разрешении 4K – это наша цель", – заявил Фил Спенсер.

Правда, эти слова не новые. Спенсер подобное заявлял еще в июне 2019 года, когда был официально представлен Project Scarlett на игровой выставке E3. Но теперь он добавил, что игровая приставка будет выдавать качество графики в 4K.

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"Вторая наша цель заключается в том, чтобы все четыре поколения наших игровых приставок работали на одной платформе – Project Scarlett", – дополнил Фил Спенсер.

Команда Xbox сейчас сосредоточена на том, чтобы обеспечить полную обратную совместимость с Xbox Original, Xbox 360 и Xbox One. Microsoft перенимает успешный опыт Sony с ее PlayStation 2, которая могла запускать игры от PSOne, а затем PlayStation 3, умевшая запускать игры прошлых поколений. Но на PlayStation 4 Sony прекратила подобный опыт, чем огорчила своих преданных фанатов. По замыслу Microsoft, владельцу их игровой приставки не надо будет собирать у себя дома коллекцию из старых консолей – достаточно обладать одной. 

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Что касается прочих возможностей, то Project Scarlett, как и PlayStation 5, получит сверхбыстрый SSD-накопитель, который будет загружать игры практически мгновенно, выводить графику до 8K с поддержкой трассировки лучей, а по мощности он будет в 4 раза быстрее современного Xbox One X. Дата выхода нового Xbox намечена на рождество 2020 года.

Напомним, что ранее лучшая игра PlayStation 3 появилась на смартфонах. А на днях появился способ запуска игр Windows на MacBook.

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Источник: Engaget
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