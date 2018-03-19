В Африке найден гигантский череп неопознанного существа

Сегодня, 10:02

Часть очевидцев уверена, что найденный череп принадлежал дракону

 

Некоторые утверждают, что череп принадлежал дракону. Фото: Gandex.RU
Некоторые утверждают, что череп принадлежал дракону. Фото: Gandex.RU

На восточном берегу африканского континента был найден череп, который не могут идентифицировать. Некоторые очевидцы считают, что на берег выбросило череп дракона.

Пользователи Интернета наряду с учеными попытались выяснить принадлежность останков. Одна из версий — это кости гиппопотама. Вот только местные жители отрицают данную теорию: аборигены много раз видели черепа бегемотов, поэтому сразу бы определили, кому принадлежит череп.

Эксперты на данный момент не анализировали находку. Может, исследования откроют миру новое животное, которое когда-либо обитало на нашей планете. Относительно версии о драконе: скелеты существ, найденные ранее, зачастую являлись либо мистификацией, либо принадлежали неизвестным науке динозаврам.

Таким образом, драконов могло и не существовать, а различные доказательства, всплывающие время от времени в сети, таковыми могут не являться. Бурную фантазию людей и желание прославиться никто не отменял.

Напомним, ранее высоко в горах нашли "доисторический трансформатор",

Также сообщалось, что в Антарктиде под растаявшим льдом ученые нашли дорогу и мост

О том, как археологи раскопали столовую времен Киевской Руси, смотрите на видео ниже:
череп, находка, дракон

Вы сейчас просматриваете новость "В Африке найден гигантский череп неопознанного существа". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Новости Планеты

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

В Колорадо найден уникальный 500-летний пистолет: видео

Вчера, 03:18

Это открытие оказалось для исследователей сюрпризом

Техно

Происхождение водоворотов неизвестно. Фото: discover24.ru

Ученые обнаружили загадочные гигантские водовороты в океане

17 Марта, 11:33

В Атлантическом океане было обнаружено два огромных водоворота с неизвестным происхождением  
Загрузка...

Техно

Раньше было все наоборот. Фото: pixabay

Все наоборот: в Африке древние люди владели самыми продвинутыми технологиями

16 Марта, 20:10

Часть технологий были сделаны из вулканического стекла, залежи которого располагались почти в 30 километрах от места раскопок

Техно

Из-за находки раскопки продолжились в активном темпе. Фото: pixabay

Археологи наткнулись на огромную статую танцующего Шивы

17 Марта, 14:20

Предполагается, что когда-то эта скульптура могла служить вершиной местного храма
Загрузка...