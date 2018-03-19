В Африке найден гигантский череп неопознанного существа

На восточном берегу африканского континента был найден череп, который не могут идентифицировать. Некоторые очевидцы считают, что на берег выбросило череп дракона.

Пользователи Интернета наряду с учеными попытались выяснить принадлежность останков. Одна из версий — это кости гиппопотама. Вот только местные жители отрицают данную теорию: аборигены много раз видели черепа бегемотов, поэтому сразу бы определили, кому принадлежит череп.

Эксперты на данный момент не анализировали находку. Может, исследования откроют миру новое животное, которое когда-либо обитало на нашей планете. Относительно версии о драконе: скелеты существ, найденные ранее, зачастую являлись либо мистификацией, либо принадлежали неизвестным науке динозаврам.

Таким образом, драконов могло и не существовать, а различные доказательства, всплывающие время от времени в сети, таковыми могут не являться. Бурную фантазию людей и желание прославиться никто не отменял.

Напомним, ранее высоко в горах нашли "доисторический трансформатор",

Также сообщалось, что в Антарктиде под растаявшим льдом ученые нашли дорогу и мост

О том, как археологи раскопали столовую времен Киевской Руси, смотрите на видео ниже:



