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В американском лесу нашли двуглавого оленя

После изучения трупа животного ученые установили, что это была самка белохвостого оленя  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:06
Олень. Фото: pixabay
Олень. Фото: pixabay

В штате Миннесота в лесу нашли новорожденного оленя с двумя головами и шеями. Необычную находку обнаружил грибник. После изучения трупа животного ученые установили, что это была самка белохвостого оленя.

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Двуглавый олень
Science Alert

Оленята оказались соединенными близнецами – первыми, о которых известно, что они были рождены. Все другие примеры таких соединенных близнецов наблюдались только в утробе.

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Исследователи провели вскрытие, МРТ и компьютерную томографию тела в Ветеринарной диагностической лаборатории Университета Миннесоты. Они обнаружили, что у самок-оленей было одно тело, но позвоночник расходился в грудной клетке на две части, поэтому были две отдельные шеи и две отдельные головы.

По состоянию легких исследователи выяснили, что животное никогда не дышало и, видимо, родилось мертвым. Также у него было два желудочно-кишечного тракта. Селезенки тоже было две. Печень была одна, но очень деформирована.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже:

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Источник: Science Alert

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