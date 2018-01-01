В Антарктиде обнаружили лестницу невероятных размеров

Антарктида давно привлекает внимание любителей паранормального и мистического

Антарктида. Фото: pixabay

В сети регулярно появляются фотографии местности в Антарктиде, сделанные спутниками. Вот на днях виртуальные археологи на одном снимке заметили кое-что странное: лестницу, ведущую на гору. Древняя постройка, если находка вообще ею является, начала выступать изо льда.

Ученые пока отказываются комментировать постройку, поэтому пользователи сети выдвигают свои версии относительно объекта. Так, в Арктике может таять древний город, даже та самая Атлантида.

Либо же сооружение — вовсе не лестница, а вентиляционная система базы инопланетян. К слову, уфологи давно подозревают, что на территории вековых льдов пришельцы ведут активную деятельность.

Антарктида давно привлекает внимание любителей паранормального и мистического. Раньше уфологи не имели возможности исследовать континент, однако современные технологии изменили положение вещей.

Ранее была раскрыта тайна кровавого водопада в Антарктиде,

Также сообщалось, что в Антарктиде под растаявшим льдом ученые нашли дорогу и мост.

О том, как пингвины атаковали станцию полярников в Антарктиде, смотрите на видео ниже: