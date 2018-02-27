В Apple признались, что пользуются Google

Облако от Google имеет все шансы победить Amazon и Microsoft в области облачной инфраструктуры

В компании Apple пользуются Google Cloud Platform – облачным хранилищем для хранения данных iCloud. Соответствующий документ был опубликован на сайте создателей iPhone в прошлом месяце.

Как отмечает телеканал, Apple периодически публиковала отчеты о безопасности, где указывалось на использование компанией для хранения информации удаленные системы Amazon Web Services и Microsoft Azure. Однако обновленная в январе версия iOS Security Guide говорит о том, что Apple стала использовать Google Cloud Platform, а Microsoft Azure из списка исчезла.

В документе не сообщается, когда именно компания начала впервые пользоваться услугами Google. В Apple и Microsoft на запросы журналистов не ответили.

Журналисты отмечают, что данная информация является очередным свидетельством того, что "облако" от Google имеет все шансы победить Amazon и Microsoft в области облачной инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи смартфонов рухнули во всем мире

Виной этому стали более длительные циклы обновления, особенно в Китае. Кроме этого, средние отпускные цены на флагманские аппараты становятся все выше и выше без фундаментальных обновлений устройств. В частности, такие флагманы, как iPhone X, Samsung Note 8 или Google Pixel 2 XL, стоят уже около 1000 долларов.

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