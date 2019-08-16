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В Арктике зафиксировали 34-градусную жару: климатологи ошеломлены

Метеостанция за Полярным кругом зафиксировала высочайшую в истории температуру в Арктике

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:14
Климатологи бьют тревогу - аномальная жара убивает фауну Арктики
Климатологи бьют тревогу - аномальная жара убивает фауну Арктики
Фото: Pinterest

Лето 2019 года бьет температурные рекорды не только в Украине и Европе, но даже в Арктике. Согласно данным Национальной администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA), метеорологическая станция в Швеции к северу от Полярного круга в июле зафиксировала ошеломляюще высокую для арктического региона температуру в 34,8 градусов по Цельсию (94,6 по Фаренгейту), сообщает Gizmodo.

Смотрите также в сюжете о том, какие климатические изменения прогнозируют ученые:

Жара была зафиксирована 26 июля в небольшом шведском форпосте Маркусвинса, который расположен на южной окраине полярного круга. Климатолог NOAA Дик Арндт заявил, что данные были проанализированы Шведским метеорологическим и гидрологическим институтом. Результаты показали, что подобная температура "оказалось рекордно высокой к северу от полярного круга" – подобных высоких значений в истории наблюдений не значилось.

Для сравнения, самая высокая температура, зарегистрированная в Киеве в июне, составляла 34 градуса по Цельсию. Причем температура выше +30 градусов держалась в столице на протяжении 14 дней. Также в июне был побит столетний рекорд жары ночью, когда градусник не опускался ниже +20,1 градуса.

Как сообщают ученые-климатологи из Швеции, жара распространилась намного дальше метеостанции и охватывает почти всю Арктику. В США сообщают, что в Аляске в июле был зафиксирован свой самый жаркий месяц за всю историю страны. Жара привела к сильному лесному пожару, и дым от этих огней охватил Анкоридж и Фэрбенкс, у первого из которых было самое холодное лето в истории, по словам эксперта по погоде Аляски Рика Томана. Температурные рекорды ударили по фауне: животные истощены, многие виды, приспособленные к холодному климату, начали погибать, например, лосось и моржи.

В Северном Ледовитом океане фиксируют наименьший ледовый покров морского льда – его площадь сократилась на шокирующие 19,8%, что даже больше, чем было зафиксировано в 2012 и 2015 годах, когда тоже устанавливались температурные рекорды.

Июльская арктическая жара является частью более широкой глобальной тенденции, обусловленной глобальным потеплением вследствие загрязнения атмосферы углекислым газом. Данные NOAA подтвердили, что июль был самым жарким месяцем на Земле в истории метеонаблюдений, когда температура была на 0,95 градуса по Цельсию выше среднего уровня XX века. Климатолог Роберт Роде заявил, что есть 90% вероятность, что 2019 год станет вторым самым жарким за всю историю наблюдений, отставая только от 2016 года.

2019 год может стать вторым самым жарким в истории метеонаблюдений
2019 год может стать вторым самым жарким в истории метеонаблюдений
Фото: WBRZ

Напомним, что ранее ученые предупреждали, что холодных зим на Земле больше не будет. В то же время в Антарктиде зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле.

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Источник: Gizmodo
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