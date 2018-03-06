В Асуане случайно откопали статую немыслимых размеров

Археологи планируют продолжить раскопки, предполагая, что вскоре будут обнаружены и остальные части находки

Во время работ по отводу грунтовых вод в храме Ком-Омбо в Асуане группа египетских археологов обнаружила обломки гигантсткой статуи фараона Рамзеса II. Голова фараона была увенчана белой короной Верхнего Египта, а сам правитель изображен в позе Осириса — со скрещенными руками на груди и анхом (символом вечной жизни) в ладонях.

До этой находки ученые сомневались, что храм Ком-Омбо, известный как храм двойного культа, использовался в имперский период. Святилище в Ком-Омбо было посвящено двум богам — Себеку с головой крокодила и Гору с головой сокола.

Археологи планируют продолжить раскопки, предполагая, что вскоре будут обнаружены и остальные части 7-метровой (судя по размерам надгрудия) статуи.

Рамзес Великий правил с 1279 до н.э. до 1213 до н.э. Он считается одним из самых влиятельных фараонов Древнего Египта. Современники присвоили ему титул "Победитель" и обожествили еще при жизни, как живое воплощение бога Ра-Хорахте.

Напомним, ранее ученые нашли древнейший папирус с историей о спасении котенка,

Также сообщалось, что ученым удалось воссоздать невообразимую гробницу Фараона

О том, безопасно ли отдыхать в Египте, смотрите на видео ниже: