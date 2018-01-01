В Атлантике зафиксировали катастрофическую аномалию

Исследователи проанализировали спутниковые данные о силе штормов за последние 30 лет

С каждым разом ураганы становятся сильнее. Фото: pixabay

Специалисты Управления океанических и атмосферных исследований США и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории зафиксировали аномальный рост силы атлантических ураганов. Согласно выводам исследователей, основной причиной стал природный климатический цикл, называемый североатлантической осцилляцией. Вероятно, глобальное потепление также вносит свой вклад, делая силу штормов непредсказуемой.

При быстром росте интенсивности циклона его скорость увеличивается на 36 километров в час за 24 часа. В 2017 году это наблюдалось в таких ураганах, как "Харви", "Ирма", "Хосе" и "Мария".

Исследователи проанализировали спутниковые данные о силе штормов за последние 30 лет и обнаружили, что средний прирост скорости ветра в ураганах в настоящее время на 21 километр в час больше, чем в прошлом. Каждое десятилетие эта характеристика повышалась на семь километров в час.

На скорость ветра влияют различные факторы, включая температуру у поверхности моря, влажность, направление и скорость роста, а также содержание тепла в поверхностном слое океана. Североатлантическая осцилляция, впервые обнаружена в 2001 году, главным образом, влияет на температуру поверхности моря, делая ее непостоянной течение десятилетий. Сейчас это явление наблюдается в центральной и восточной части Атлантики.

Ученые предполагают, что оно может испытывать на себе влияние глобального потепления.

Тропический ураган "Харви" вызвал катастрофические наводнения в Техасе в 2017 году и стал самым сильным после урагана "Катрина" в 2005 году. В результате стихийного бедствия погибли 83 человека, а общий ущерб составил 70000000000 долларов.

О том, как европейские ученые зарегистрировали радиационный выброс на Урале, смотрите на видео ниже: