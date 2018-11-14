В ближайшие дни в небе над землей появится огромный бриллиант

Это спутник без всяких камер наблюдения, созданный ради идеи, чтобы люди представили себе мир без постоянного надзора

На днях каждый из нас сможет наблюдать над Землей огромный бриллиант. Так называемый орбитальный рефлектор будет светить так же ярко, как и созвездие Большой медведицы. Его создал американский фото-художник.

Тревор Паглен – необычный художник. Последние 10 лет он посвятил этой скульптуре под названием орбитальный отражатель.

Фактически, это спутник без всяких камер наблюдения, созданный ради идеи, чтобы люди представили себе мир без постоянного надзора.

Объект внешне напоминает шар, его создают в музее Невады. Именно это учреждение финансирует проект. Общие затраты – полтора миллиона долларов.

Его доставят на орбиту с помощью ракеты-носителя.

Скульптуру выполнили из светоотражающего материала. И сконструировали так, что ее будет видно из земли невооруженным глазом. Однако, только ночью.

Обелиск будет летать над Землей до трех месяцев. И за это время обогнет планету несколько раз. Поэтому его смогут увидеть на всех континентах. Затем арт-объект сгорит в атмосфере.

Ранее сообщалось, что ученые впервые наблюдали вращение экзопланеты вокруг звезды.

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