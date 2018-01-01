В ближайшие три дня Землю накроют магнитные бури

Метеочувствительные люди могут испытывать проблемы с сердцем и давлением

Магнитные бури. Фото из открытых источников

В ближайшие три дня возрастет солнечная активность, поэтому метеочувствительные люди могут испытывать проблемы с сердцем и давлением.

По данным Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), сегодня, 17 мая, мощность магнитных бурь составит 3 балла, что означает "слабая буря".

В ночь на пятницу, с 3 до 6:00 утра, сила бури составит 4 балла – метеорологи называют такую бурю "малой". В это время возможны нарушения сна у людей, реагирующих на изменение метеорологических явлений.

18 мая в течение дня мощность бури составит 3 балла, и только с 3:00 ночи 19 мая – снизится до 2 баллов.

В субботу в течение дня будут лишь незначительные возмущения геомагнитного поля Земли. По данным метеорологов, вероятность возникновения активной магнитной бури сегодня составляет 30 процентов, вероятность незначительного магнитного шторма – 35 процентов. В пятницу вероятность бури – 35, шторма – 25 процентов, в субботу – 25 и 15 процентов соответственно.

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