В будущем люди будут спать менее 6 часов в сутки – ученые

Четверти суток, по мнению экспертов, вполне достаточно для того, чтобы восполнить запас сил

Люди будут спать меньше. Фото: pixabay

Средняя продолжительность сна, как выяснили ученые из Соединенных Штатов Америки, является довольно непостоянным в исторической перспективе показателем — с каждым поколением люди спят все меньше. Люди будущего, как уверены исследователи, будут спать заметно меньше, чем современные.

По данным информационного портала ToDay News Ufa, нормальная продолжительность сна, актуальная для нашего времени, составляет семь — восемь часов. Показатель, при этом, является индивидуальным — разным людям необходим разный объем времени, чтобы полностью выспаться.

Ученые, однако, заметили некоторые корреляции между продолжительностью сна и риском преждевременной смерти. Выяснилось, что люди, которые слишком много спят, чаще умирают, будучи относительно молодыми.

"Эта корреляция основана на анализе статистических данных, собранных среди тридцати миллионов человек, так что речь идет о действительно существующем явлении, корни которого, впрочем, изучены все еще недостаточно", — рассказывают американские ученые.

В будущем средняя продолжительность сна составит не более шести часов в сутки. Четверти суток, по мнению экспертов, вполне достаточно для того, чтобы восполнить запас сил.

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