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В центре нашей галактики зафиксирована мощная вспышка

Ученые надеются лучше разобраться, с чем же все-таки связан сильный скачок яркости черной дыры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
У ученых нет объяснения обнаруженному явлению
У ученых нет объяснения обнаруженному явлению
Фото: Популярная Механика

Астрономы гавайской обсерватории Кека объявили об обнаружении загадочной яркой вспышки в центре нашей галактики Млечный Путь. Совершенно внезапно сверхмассивная черная дыра Стрелец A* "взорвалась" – стала ярче в 75 раз, а затем быстро вернулась к обычному уровню светимости. Ученые пока не могут объяснить природу загадочного явления.

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Черная дыра в центре нашей галактики является относительно спокойной. Но начиная с мая 2019 года астрономы начали фиксировать необычную активность. Сами по себе черные дыры не производят излучения, которое возможно было бы фиксировать, но их окружение излучает — из-за генерируемого колоссального гравитационного трения: это излучение и регистрируют астрономы.

Когда окружение черной дыры сильно увеличивает яркость, это может указывать на то, что нечто приблизилось достаточно близко к дыре и было захвачено ее гравитацией. Что бы это могло в случае с недавно зафиксированной вспышкой Стрельца A*, непонятно. При этом Стрелец A* обладал наибольшей яркостью в самом начале наблюдений, так что возможно, до этого он был еще ярче.

Одно из возможных объяснений такого сильного скачка яркости окружения Стрельца A* связано с объектом G2, который в 2014 году подошел к черной дыре на расстояние в 36 световых лет; предполагалось, что это газовое облако, — но если бы это было так, близость к черной дыре должна была бы разорвать его и его части были бы поглощены Стрельцом A*, а этого не произошло. Возможно, зарегистрированная вспышка — это своего рода "запоздалая реакция" черной дыры.

Необычное изменение яркости Стрельца А*
Необычное изменение яркости Стрельца А*
Фото: Популярная Механика

Другое же объяснение связано со звездой S0−2 — находящейся на 16-летней эллиптической орбите вокруг Стрельца A*. В прошлом году она совершила ближайший подход к черной дыре — на расстояние 17 световых лет. Согласно ученым, из-за близкого прохождения S0−2 рядом со Стрельцом A* мог измениться способ поступления газа в черную дыру, что, вероятно, привело к тому, что газа стало поступать больше и черная дыра стала более изменчивой.

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Ученые надеются лучше разобраться, с чем же все-таки связан сильный скачок яркости Стрельца A*. В этом могут помочь данные различных телескопов, которые наблюдали за галактическим центром в течение последних нескольких месяцев.

Работа, посвященная новому исследованию, была принята для публикации на сайте arXiv.

Напомним, что ранее NASA нашло во Вселенной "световой меч" из Звездных войн. А недавно черные дыры преподнесли ученым сюрприз пугающим открытием.

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Источник: Популярная Механика
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