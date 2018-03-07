В центре Нью-Йорка начали выращивать съедобные цветы для гурманов

Сегодня, 19:40

Эти цветы никогда не касались земли и не видели солнца, соответственно, несут в себе максимум пользы

Да, цветы можно есть. Фото: dreamstime.com
Да, цветы можно есть. Фото: dreamstime.com

Их выращивают методом гидропоники в одном из зданий Нью-Йорка. Все культуры экологически чистые. Здесь растут съедобные цветы и микрозелень.

Свою продукцию ферма продаёт лучшим ресторанам города. В этой области у неё преимущество перед другими поставщиками, которые привозят товар из Калифорнии или Израиля.

Растения должны быть идеальными. Шеф-повара – самые придирчивые покупатели.

Ранее ученые сообщили, что из-за потепления цветы будут пахнуть в 9 раз сильнее.
В скором времени цветы будут пахнуть слаще, считают ученые. Некоторые цветы станут в 9 раз ароматнее из-за глобального потепления. Повышение температуры планеты значительно повысит способность цветов производить сладкие запахи.

Более сильный запах цветов поможет пчелам находить растения быстрее. Эффект усиления запаха будет особенно ощутим в северных странах. Кроме того, наиболее сладким запах станет у фруктовых деревьев.

Также эксперт подсказал украинцам, как сэкономить на 8 Марта.

О том, как выгодно купить цветы своим женщинам, смотрите на видео ниже:
цветы, еда, Нью-Йорк

Вы сейчас просматриваете новость "В центре Нью-Йорка начали выращивать съедобные цветы для гурманов". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Главное

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Скоро 8 Марта: почем будут цветы и что выбирают украинцы

5 Марта, 07:10

Специалисты советуют делать предзаказ, чтобы купить свежие цветы по приемлемой цене

Коммуналка

В Киеве высадят 13 миллионов цветов

4 Марта, 04:44

"Киевзеленстрой" готовится к масштабному обустройству клумб
Загрузка...

Другие новости

Несмотря на непогоду, в Киеве зацвели 70 тысяч тюльпанов

3 Марта, 01:25

Киев в этом году украсят более 13 млн цветов, выращенных в оранжерейно-парниковых хозяйствах столицы

Другие новости

Подснежники в Буче. Фото: Людмила Щипская

Под Киевом распустились подснежники

1 Марта, 17:57

Весенние цветы заметили во дворе в Буче  
Загрузка...