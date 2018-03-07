В центре Нью-Йорка начали выращивать съедобные цветы для гурманов

Эти цветы никогда не касались земли и не видели солнца, соответственно, несут в себе максимум пользы

Их выращивают методом гидропоники в одном из зданий Нью-Йорка. Все культуры экологически чистые. Здесь растут съедобные цветы и микрозелень.

Свою продукцию ферма продаёт лучшим ресторанам города. В этой области у неё преимущество перед другими поставщиками, которые привозят товар из Калифорнии или Израиля.

Растения должны быть идеальными. Шеф-повара – самые придирчивые покупатели.

из-за потепления цветы будут пахнуть в 9 раз сильнее. Ранее ученые сообщили, что