В центре Нью-Йорка начали выращивать съедобные цветы для гурманов
Эти цветы никогда не касались земли и не видели солнца, соответственно, несут в себе максимум пользы
Их выращивают методом гидропоники в одном из зданий Нью-Йорка. Все культуры экологически чистые. Здесь растут съедобные цветы и микрозелень.
Свою продукцию ферма продаёт лучшим ресторанам города. В этой области у неё преимущество перед другими поставщиками, которые привозят товар из Калифорнии или Израиля.
Растения должны быть идеальными. Шеф-повара – самые придирчивые покупатели.
Более сильный запах цветов поможет пчелам находить растения быстрее. Эффект усиления запаха будет особенно ощутим в северных странах. Кроме того, наиболее сладким запах станет у фруктовых деревьев.
Также эксперт подсказал украинцам, как сэкономить на 8 Марта.
О том, как выгодно купить цветы своим женщинам, смотрите на видео ниже:
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