В Chrome появилась долгожданная функция: как включить
Режим позволяет воспроизводить видео с YouTube поверх всех вкладок в небольшом окошке
Google Chrome является самым популярным браузером. Но по удобству и оснащению он уступает своим конкурентам в лице Opera или Safari, в которых удобный режим PIP (картинка в картинке) уже давно существует.
Данный режим позволяет воспроизводить видео с YouTube поверх всех вкладок в небольшом окошке, которое можно расположить на любом месте экрана. На текущий момент функция PIP в Chrome тестируется, поэтому активируется через скрытые настройки.
Для того, чтобы активировать удобную функцию в Chrome, нужно переключить две опции chrome://flags/#enable-picture-in-picture и chrome://flags/#enable-surfaces-for-videos на флаг Enabled и перезапустить браузер.
Затем после посещения YouTube дважды нажмите правой кнопкой мыши на видео, после чего в выпадающем списке выберите "Картинка в картинке".
Напомним, что ранее в Chrome добавили новый дизайн, а также научился открывать сайты без Интернета.