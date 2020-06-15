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В Counter-Strike 1.6 можно поиграть в браузере и бесплатно

Сегодня, 10:35

Поклонникам старой школы Counter-Strike 1.6 будет приятно узнать, что любимый шутер доступен бесплатно и с любого браузера

Культовая сетевая игра родом из 90-х Counter-Strike 1.6 многим читателям будет навевать ноны ностальгии. Тем, кто испытывает жажду снова окунуться в сетевые баталии на стороне террористов или контртеррористического спецназа, могут совершенно спокойно сыграть в этот шутер бесплатно и напрямую из браузера без необходимости установки его на свой компьютер. Поклонникам старой школы Counter-Strike будет приятно узнать, что играть можно не только в любом браузере, но на любимых классических картах: de_dust, de_dust2, cs_assault и cs_italy.

За этим проектом стоит группа геймеров, известная как CS-ONLINE.CLUB. И им удалось конвертировать полноценную Counter-Strike 1.6 в бесплатную веб-версию, доступную из любого браузера. Регистрация не требуется. При запуске ваш браузер первый раз закеширует всю игру на жесткий диск, это занимает примерно минуту в зависимости от скорости интернета, и потом начинается игра. Безусловно, графика на 2020 год выглядит сильно устаревшей, и для ее загрузки требуется время, но нельзя отрицать, что порт выполнен очень аккуратно и стабильно.

Counter-Strike 1.6 в браузере

Чтобы Counter-Strike 1.6 в браузере работал стабильно с высоким пингом, команда разработчиков сделали несколько серверов для разных регионов, включая Азию, США, Европу, Канаду, Индию и Бразилию.

Смотрите также в сюжете о новых смертельных играх: беги или умри:

В Украине сетевой шутер тоже доступен из браузера и играется бодро со стабильным пингом. Правда стоит отметить, что местами могут быть небольшие просадки. Несмотря на то, что играть можно бесплатно с людьми со всего мира, есть возможность за деньги арендовать личный сервер для игры со своими друзьями. Запустить игру можно по этой ссылке.

Counter-Strike 1.6
Фото: Сегодня
Counter-Strike 1.6
Фото: Сегодня
Counter-Strike 1.6
Фото: Сегодня
Counter-Strike 1.6
Фото: Сегодня
Counter-Strike 1.6
Фото: Сегодня
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Напомним, что ранее cерверы популярной игры Counter-Strike оказались заражены вирусами. Также недавно в Украине стал доступен убийца Counter-Strike шутер Valorant.

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Источник: GameSpot
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