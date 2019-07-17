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В Cyberpunk 2077 хотят добавить еще одного персонажа Голливуда

Разработчики Cyberpunk 2077 признались, что помимо Киану Ривза в игре хотят видеть Мерил Стрип

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:36
Мерил Стрип хотят видеть в Cyberpunk 2077
Мерил Стрип хотят видеть в Cyberpunk 2077
Фото: allwomens

В новом интервью квест-директора компании CD Projekt RED изданию Game Media Матеуш Томашкевич признался о том, кого из знаменитостей Голливуда хотел бы видеть в своей новой нашумевшей игре Cyberpunk 2077. По мнению Томашкевич, трехкратная обладательница премии "Оскар"Мерил Стрип прекрасно бы вписалась в сюжет игры.

Смотрите также в сюжете о том, что Мерил Стрип исполнилось 70 лет:

"Я люблю фильм "Дьявол носит Prada", и было бы здорово, если бы она сыграла одного из виртуальных героев игры. К примеру, она отлично бы вписалась в образ одного из влиятельных сотрудников корпорации", – прокомментировал Матеуш Томашкевич.

На летней презентации игровая студия приятно удивила всех появлением Киану Ривза в качестве игрового персонажа Cyberpunk 2077, сорвав бурю оваций. Конечно, лицо Киану использовалось во многих играх на протяжении многих лет, от игры Matrix до турнира John Wick от Fortnite этим летом.

Мерил Стрип еще не заслужила этой особой чести. Но вполне бы смогла вписаться в атмосферу киберпанка благодаря таланту вживаться в любую сложную роль. Помимо вышеупомянутого "Дьявол носит Prada", она известна своей великолепно сыгранной ролью Маргарет Тэтчер в "Железной леди" 2012 года.

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Роль Ривза в Cyberpunk 2077 довольно значительная. Говорят, что актер, который играет Джонни Сильверхенда, имеет больше диалога, чем любой другой NPC. Но если Стрип также попадет в игру, ее роль, вероятно, будет значительно меньше, но она сможет сыграть столь же эффектно, как в кино.

Напомним, что ранее был представлен "адски красивый" трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order. В свою очередь трейлер игры Death Stranding бьет рекорды.

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Голливуд игры видеоигры мэрил стрип Cyberpunk 2077
Источник: VGtimes
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