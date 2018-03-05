В древней гробнице нашли точную карту звездного неба

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На стенках гробницы присутствуют искусно выполненные изображения красного феникса, черной черепахи, белого тигра и синего дракона

 

Гробницы богаты на редкие находки. Фото: pixabay
Гробницы богаты на редкие находки. Фото: pixabay

В поселении Асука, расположенном в Японии, археологам удалось найти древнюю гробницу, внутри которой была обнаружена точная карта звездного неба.

Недалеко от поселения Асука, распложённого в Японии, в ходе раскопок в 1983 археологи нашли гробницу Китора, захоронение в которой датируется специалистами 7 веком нашей эры. В этой же гробнице обнаружена уникальная карта звездного неба, которую ее автор составил в 1 века до нашей эры.

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На стенках гробницы присутствуют искусно выполненные изображения красного феникса, черной черепахи, белого тигра и синего дракона. Причем, расположение изображений соответствует югу, северу, западу и востоку.

Но именно изображение звездного неба исследователи определи, как наиболее ценную находку – на нем 68 созвездий, а также три правильных круга, иллюстрирующих движение небесных тел в небе. С помощью данной карты у астрономов получилось определить время зимнего и летнего равноденствия

Напомним, ранее в гейзере вулкана нашли лекарство, которое спасет миллионы жизней,

Также сообщалось, что в Греции строители ненароком откопали Афродиту

О том, почему император Японии планирует отказаться от престола, смотрите на видео ниже:
Япония, небо, находка, гробница

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