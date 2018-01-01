В Европе набирают популярность чипсы из медуз

Ученые нашли способ быстрого преобразования мягких щупалец медуз в хрустящие снеки

Медузы стали закуской к пиву. Фото: pixabay

Европейцы не привыкли употреблять медуз в пищу, а в Азии они уже считаются общепризнанным деликатесом.

Вероятно, для европейцев они не так уж и хорошо подходят в качестве еды, но датские ученые взялись исправить это.

Они нашли способ быстрого преобразования мягких щупалец медуз в хрустящие снеки. Другими словами, они сделали чипсы из медуз.

Чипсы были созданы при помощи этанола. Матиас П. Кляузен, докторант из Университета Южной Дании в Оденсе, считает, что такой продукт может вызывать гастрономический интерес.

Медуза на 5 процентов состоит из белка и на 95 процентов из воды.

Они имеют низкое количество калорий и почти не содержат жиров. Кроме того, медузы богаты витамином B12, магнием, фосфором, железом и селеном.

О том, как ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже: