В Европе создают бомбу из антиматерии

Эксперты планируют создать специальную бутылку с магнитным полем, которое не даст антиматерии прикоснуться к стенкам контейнера

В Европейской организации ядерных исследований (CERN) смогли добыть антиматерию. Сейчас ученые думают, как безопасно перевезти зеркальную копию обычного вещества, используя обычный автомобиль. Если антиматерия соприкоснется с атомами, то произойдет невероятной силы взрыв, равен по силе ядерному.

Ученые уже давно занимаются добычей антиматерии, вот только хранить её всё это время было проблематично. В итоге специалистами был организован проект PUMA, суть которого заключается в поиске вариантов хранения и перемещения антиматерии.

Первые "путешествия" будут организовываться на короткие расстояния — до двухсот метров. Чтобы осуществить такое короткое перемещение, специалистам потребуется не меньше четырех лет.

Эксперты планируют создать специальную бутылку, в которой будет вакуум, а также магнитное поле, которое не даст антиматерии прикоснуться к стенкам контейнера.

Новая разработка позволит хранить в одном контейнере 1 млрд антипротонов, что больше в сотни раз, по сравнению с предыдущей технологией.

Изучение антиматерии позволит лучше понять природу нейтронных звезд, которые до настоящего времени практически не изучены. Человечество приблизится к разгадке многих космических явлений.

Напомним, ранее сообщалось, что физики создали новую форму материи,

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