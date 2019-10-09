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В галактике Млечный Путь зафиксировали гигантский взрыв: что это было

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вызвала взрыв неверояного масштаба

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35

Если бы мы могли каким-то образом вернуться назад во времени на 3,5 миллиона лет и посмотреть на нашу галактику из другого места во Вселенной, мы бы увидели гигантскую вспышку в центре Млечного Пути, которая вырвалась в окружающее пространство. Согласно новому исследованию Сиднейского университета, в прошлом из сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре нашей галактики произошел колоссальный всплеск гамма-излучения.

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Вспышка, официально известная как "вспышка Сейферта", была настолько мощной, что ее воздействие ощущалось на расстоянии около 200 тысяч световых лет, когда она врезалась в Магелланов поток, оставив длинный газовый след, который вращается вокруг Млечного пути. Специалисты полагают, что загадочные пузыри Ферми — крупные структуры, которые располагаются над и под центром галактики – и есть следы этого древнего взрыва.

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По словам специалистов, взрыв был слишком сильным, чтобы спровоцировать что-либо, кроме ядерной деятельности, связанной с черной дырой в центре Млечного Пути. Напомним, что масса Стрельца А* в 4,2 млн раз превышает массу Солнца. Выводы получены в том числе благодаря данным, полученным космическим телескопом Hubble.

Так выглядят таинственные пузыри Ферми, создаваемые взрывом в центре галактики
Так выглядят таинственные пузыри Ферми, создаваемые взрывом в центре галактики
Фото: Hi-News

Мощный взрыв энергии и радиации исходил прямо из центра галактики в окружающее пространство. Это лишний раз доказывает, что центр Млечного пути — гораздо более динамичное место, чем полагали ученые ранее. Более того, по галактическим меркам взрыв произошел совсем "недавно". И действительно — 3,5 миллиона лет назад на нашей планете древние прямоходящие предки человека вовсю передвигались по Африке.

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Полученные результаты, по словам специалистов меняют наше представление о Млечном Пути. В прошлом астрономы считали нашу галактику неактивной с не очень ярким центром. Теперь же, полученные результаты открыли возможность полного переосмысления ее эволюции и природы. Подробно почитать об исследовании можно на сайте университета Сиднея.

Напомним, что ранее астрономы обнаружили групповое столкновение черных дыр. В то же время во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени.

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Источник: CNET
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