Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Германии представили мобильную сеть 6G

Скорость передачи данных в процессе опыта достигла скорости в 50 Гбит/с

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Сети 6G будут развернуты в 2030 году
Сети 6G будут развернуты в 2030 году
Фото: Unsplash

Мобильные сети 5G еще не успели развернуться на полную мощность, как компании уже во всю готовятся к внедрению сетей шестого поколения – 6G. В Германии группа специалистов из ведущих немецких институтов представила проект мобильных сетей нового поколения. Правда, показана была не вся сеть, а лишь проект электронно-оптического модулятора для мобильной инфраструктуры 6G, которая, по мнению Huawei, будет развернута в 2030 году.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине ждут революцию 5G:

У сетей 6G будет серьезный недостаток, поскольку для их стабильной работы потребуется более плотное размещения ретрансляторов, если использовать стандартные средства коммуникации.  В итоге такое размещение сильно увеличит нагрузку как на кабельную инфраструктуру для соединения базовых станций, так и на антенны с оптоволоконными кабелями, что увеличит их стоимость.

Исследователи из Института фотоники и квантовой электроники KIT (IPQ), Института микроструктурных технологий (IMT), Института радиочастотного инжиниринга и электроники (IHE) и Института Фраунгофера прикладной физики твердых состояний (IAF) опубликовали в журнале Nature Photonics статью, в которой рассказали о разработке электронно-оптического модулятора для прямого подключения антенны к оптоволоконным кабелям.

Схема работы электронно-оптического модулятора для мобильной инфраструктуры 6G
Схема работы электронно-оптического модулятора для мобильной инфраструктуры 6G
Фото: 3dnews

Суть изобретения заключается в том, что радиочастотный сигнал через специальную среду с наноструктурами трансформируется в фотоны. Трансформация происходит благодаря таким физическим явлениям, как возбуждение квазичастиц плазмонов — это групповые колебания свободного электронного газа.

Читайте также:
Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

В поставленном эксперименте частота несущей была выбрана равной 0,29 ТГц. Скорость передачи данных в процессе опыта достигла 50 Гбит/с. Ширина пропускания модулятора равнялась 0,36 ТГц. Эта технология открывает путь к скорости передачи данных по одной оптической линии до нескольких сотен Гбайт/с. На следующем этапе ученые попытаются упростить конструкцию модулятора и связанных с ним структур для приближения разработки к стадии коммерческого проекта. Это хорошее начало для разработки беспроводных сетей будущего.

Напомним, что ранее Монако стала первой страной в мире, полностью покрытой сетями 5G. Однако ученые предостерегают общественность в распространении связи пятого поколения, поскольку 5G ударит по климату и погода станет непредсказуемой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Vodafone существенно расширил 4G покрытие в июле Vega трансформирует телеком-бизнес Google опубликовал фантастический дудл: в чем его смысл Бесполезные смартфоны массово скупают: эксперты узнали зачем
изобретения интернет Германия мобильная связь мобильный интернет 5G 5G-связь сотовая связь
Источник: 3dnews
Реклама

Новости партнеров

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Как избавится от неприятного запаха изо рта после еды
Как избавится от неприятного запаха изо рта после еды
Место, куда регулярно нужно ходить, чтобы хорошо тренироваться
Место, куда регулярно нужно ходить, чтобы хорошо тренироваться
Как созданный из трех шлангов для душа робот карабкается по стене
Как созданный из трех шлангов для душа робот карабкается по стене

Популярные статьи

Сегодня, 15:30Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Сегодня, 10:21Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 31 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:05Техно

Земле угрожает столкновение с метеорным потоком

Вчера, 16:13Fun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

Вчера, 15:02Events

День дружбы 2019: поздравления, открытки и стихи

Вчера, 14:31Шоу-бизнес

Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж

Вчера, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 72: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

29 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

29 июляПсихология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

29 июляFun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 июляFun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

29 июляПсихология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

Новости партнеров

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Самые странные бытовые привычки согласно знаку Зодиака
Самые странные бытовые привычки согласно знаку Зодиака
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Шизофрения может оказаться заболеванием иммунной системы мозга
Шизофрения может оказаться заболеванием иммунной системы мозга
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Тирамису со сливками и маскарпоне: сногсшибательный десерт
Тирамису со сливками и маскарпоне: сногсшибательный десерт
Новые тренды в маникюре: идеи эффектного дизайна
Новые тренды в маникюре: идеи эффектного дизайна
Китай запустит собственную миссию на Марс уже в 2020 году
Китай запустит собственную миссию на Марс уже в 2020 году