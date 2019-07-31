В Германии представили мобильную сеть 6G

Скорость передачи данных в процессе опыта достигла скорости в 50 Гбит/с

Сети 6G будут развернуты в 2030 году Фото: Unsplash

Мобильные сети 5G еще не успели развернуться на полную мощность, как компании уже во всю готовятся к внедрению сетей шестого поколения – 6G. В Германии группа специалистов из ведущих немецких институтов представила проект мобильных сетей нового поколения. Правда, показана была не вся сеть, а лишь проект электронно-оптического модулятора для мобильной инфраструктуры 6G, которая, по мнению Huawei, будет развернута в 2030 году.

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У сетей 6G будет серьезный недостаток, поскольку для их стабильной работы потребуется более плотное размещения ретрансляторов, если использовать стандартные средства коммуникации. В итоге такое размещение сильно увеличит нагрузку как на кабельную инфраструктуру для соединения базовых станций, так и на антенны с оптоволоконными кабелями, что увеличит их стоимость.

Исследователи из Института фотоники и квантовой электроники KIT (IPQ), Института микроструктурных технологий (IMT), Института радиочастотного инжиниринга и электроники (IHE) и Института Фраунгофера прикладной физики твердых состояний (IAF) опубликовали в журнале Nature Photonics статью, в которой рассказали о разработке электронно-оптического модулятора для прямого подключения антенны к оптоволоконным кабелям.

Схема работы электронно-оптического модулятора для мобильной инфраструктуры 6G Фото: 3dnews

Суть изобретения заключается в том, что радиочастотный сигнал через специальную среду с наноструктурами трансформируется в фотоны. Трансформация происходит благодаря таким физическим явлениям, как возбуждение квазичастиц плазмонов — это групповые колебания свободного электронного газа.

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В поставленном эксперименте частота несущей была выбрана равной 0,29 ТГц. Скорость передачи данных в процессе опыта достигла 50 Гбит/с. Ширина пропускания модулятора равнялась 0,36 ТГц. Эта технология открывает путь к скорости передачи данных по одной оптической линии до нескольких сотен Гбайт/с. На следующем этапе ученые попытаются упростить конструкцию модулятора и связанных с ним структур для приближения разработки к стадии коммерческого проекта. Это хорошее начало для разработки беспроводных сетей будущего.

Напомним, что ранее Монако стала первой страной в мире, полностью покрытой сетями 5G. Однако ученые предостерегают общественность в распространении связи пятого поколения, поскольку 5G ударит по климату и погода станет непредсказуемой.

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