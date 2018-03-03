В гейзере вулкана нашли лекарство, которое спасет миллионы жизней
В Йеллоустонских гейзерах обнаружили вирус, способный победить рак
Горячие источники Йеллоустонского национального парка — это не только дыхание подземного вулкана. Кипящие ключи — дом уникального вируса, из которого создадут лекарство против раковых опухолей.
Ученые из университета Миннесоты назвали новый вирус Acidianus. Чтобы изучить поведение микроорганизма в разной среде, команда использовала комбинацию двух методов — криоэлектронной микроскопии и рентгенокристаллографии.
Оказалось, что обнаруженный вирус — оборотень, способный мгновенно менять лимонообразную форму на цилиндрическую, напоминающую крохотные кирпичики, связанные веревками. Исследователи предположили, что с помощью подобной трансформации вирус внедряется в другие клетки.
Известно, что, оказавшись в клетке-хозяине, вирус копирует ДНК и РНК. Такую способность ученые собираются поставить на службу медицины, "подгружая" вирус полезной информацией и внедряя ее в раковые опухоли.
Особенно обнадеживает ученых то, что вирус-оборотень может выжить в обжигающе горячем кислотном источнике.
Напомним, ранее сообщалось, что Йеллоустоун проснулся: ученые зафиксировали опасную активность,
Также сообщалось, что ученые открыли новые подробности Йеллоустоуна, что делает его еще более опасным
Об опасности вулкана Кусацу-Ширан в Японии, смотрите на видео ниже:
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