В гейзере вулкана нашли лекарство, которое спасет миллионы жизней

Сегодня, 17:41

В Йеллоустонских гейзерах обнаружили вирус, способный победить рак

Кто мог подумать, что лекарство прячется именно там. Фото: pixabay
Кто мог подумать, что лекарство прячется именно там. Фото: pixabay

Горячие источники Йеллоустонского национального парка — это не только дыхание подземного вулкана. Кипящие ключи — дом уникального вируса, из которого создадут лекарство против раковых опухолей.

Ученые из университета Миннесоты назвали новый вирус Acidianus. Чтобы изучить поведение микроорганизма в разной среде, команда использовала комбинацию двух методов — криоэлектронной микроскопии и рентгенокристаллографии.

Оказалось, что обнаруженный вирус — оборотень, способный мгновенно менять лимонообразную форму на цилиндрическую, напоминающую крохотные кирпичики, связанные веревками. Исследователи предположили, что с помощью подобной трансформации вирус внедряется в другие клетки.

Известно, что, оказавшись в клетке-хозяине, вирус копирует ДНК и РНК. Такую способность ученые собираются поставить на службу медицины, "подгружая" вирус полезной информацией и внедряя ее в раковые опухоли.

Особенно обнадеживает ученых то, что вирус-оборотень может выжить в обжигающе горячем кислотном источнике.

Напомним, ранее сообщалось, что Йеллоустоун проснулся: ученые зафиксировали опасную активность,

Также сообщалось, что ученые открыли новые подробности Йеллоустоуна, что делает его еще более опасным

Об опасности вулкана Кусацу-Ширан в Японии, смотрите на видео ниже:
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Источник:

vokrugsveta

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