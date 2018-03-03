В гейзере вулкана нашли лекарство, которое спасет миллионы жизней

Горячие источники Йеллоустонского национального парка — это не только дыхание подземного вулкана. Кипящие ключи — дом уникального вируса, из которого создадут лекарство против раковых опухолей.

Ученые из университета Миннесоты назвали новый вирус Acidianus. Чтобы изучить поведение микроорганизма в разной среде, команда использовала комбинацию двух методов — криоэлектронной микроскопии и рентгенокристаллографии.

Оказалось, что обнаруженный вирус — оборотень, способный мгновенно менять лимонообразную форму на цилиндрическую, напоминающую крохотные кирпичики, связанные веревками. Исследователи предположили, что с помощью подобной трансформации вирус внедряется в другие клетки.

Известно, что, оказавшись в клетке-хозяине, вирус копирует ДНК и РНК. Такую способность ученые собираются поставить на службу медицины, "подгружая" вирус полезной информацией и внедряя ее в раковые опухоли.

Особенно обнадеживает ученых то, что вирус-оборотень может выжить в обжигающе горячем кислотном источнике.

Напомним, ранее сообщалось, что Йеллоустоун проснулся: ученые зафиксировали опасную активность,

Также сообщалось, что ученые открыли новые подробности Йеллоустоуна, что делает его еще более опасным

Об опасности вулкана Кусацу-Ширан в Японии, смотрите на видео ниже:



