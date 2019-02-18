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В глубоком космосе обнаружили "призрачные" объекты: фото

Невероятной красоты образования являются остатками давно взорванных звезд

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:39
За сгустком скрывается новая звезда SVS 13
За сгустком скрывается новая звезда SVS 13
Фото: NASA

Орбитальный телескоп "Хаббл" запечатлел ярко-голубые образования, дрейфующие далеко в космосе на расстоянии 1000 световых лет от Земли. Космическое агентство назвало эти объекты "призрачным свечением", которое свидетельствует о рождении новой звезды – когда образовываются новые светила, они выбрасывают в космос колоссальное количество материи богатой энергией, известной как плазма.

На опубликованной фотографии ярко-голубые образования – это явные признаки сильно разогретого газа или плазмы, сталкивающейся с огромным скоплением пыли. Как говорит NASA, эти "призрачные" массы хоть и выглядят фантастически, но являются временным формированием, поскольку "они остынут, рассеются и исчезнут в течение пары десятков тысяч лет".

Призрачная туманность
Призрачная туманность
Фото: NASA

Якоре формирование из пыли и газа является частью огромной туманности, оставшейся после взорвавшихся звезд. Из этих остатков в дальнейшем формируются новые звезды.

Синие сгустки движутся со скоростью 241 тысяча км/ч в направлении левого верхнего угла (с нашей точки зрения). Всего существует пять таких призрачных сгустков, пронзающих космос. Астрономы утверждают, что внутри этого формирования скрывается новообразованная звезда, получившая название SVS 13 – ее будет видно только после того, как пыль, газ и плазма со временем рассеются.

Когда путешествия в космос станут доступными для всех:

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Источник: Mashable
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