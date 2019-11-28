В глубокой Вселенной обнаружен необъяснимый феномен

Недавно обнаруженные галактики бросают вызов науке и теории формирования звездных систем

Галактики без темной материи считались невозможными Фото: Pexels

Ученые неожиданно обнаружили в глубокой Вселенной 19 карликовых галактик – намного меньших, чем Млечный путь – которые бросают вызов науке. В этих звездных скоплениях обнаружили крайне ничтожное количество темной материи, либо она отсутствует вовсе. Их открытие ставит под сомнение современные космологические теории, описывающие процесс формирования галактик. Об этом интригующем открытии пишет журнал Nature Astronomy.

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Наблюдения показали странный феномен – во Вселенной могут встречаться галактики с практически полным отсутствием темной материи. Это удивительно, ведь именно она является необходимым связующим компонентом для создания галактик – она притягивает барионную материю, не давая ей возможности разлетаться, но проявляет себя лишь как дополнительный гравитационный эффект на газе и звездах – так ее и обнаружили.

"Принято считать, что темная материя доминирует в карликовых галактиках, однако недавно ученые высказали мнение, что она преобладает не во всех звездных скоплениях", — сообщается в статье.

Все эти 19 галактик находятся в пределах 500 миллионов световых лет от Земли. Вероятно, их эволюция несколько отличается от стандартной в результате странных стечений обстоятельств. Одним из таких, вероятно, является "откачивание" темной материи от меньших галактик к большим по размеру. Либо эти удивительные галактики образовались из-за странных процессов, протекающих в их недрах, вроде нестабильных звезд, которые нарушили баланс темной материи.

В одной из обнаруженных галактик NGC1052–DF2 темной материи не зафиксировали вовсе Фото: Popular Science

Темная материя, как известно, составляет 22% от общей массы Вселенной. Темная она потому, что ее невозможно увидеть в оптическом или любом другом диапазоне, но существуют прямые доказательства ее существования, которое наблюдается в виде "гравитационных ям". По нынешним представлениям ученых, каждая галактика имеет в 8–10 раз больше темной, чем видимой материи.

Напомним, что ранее ученые усомнились в существовании загадочной темной материи. Также исследователи зафиксировали вселенскую аварию – Млечный Путь столкнулся с темной материей.

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