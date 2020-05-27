В глубокой Вселенной обнаружен редчайший "небесный клад": фото

Галактики бывают не только спиральными или "неправильными", а иногда они образуют огненное кольцо

Астрономами было обнаружен крайне редкий объект во Вселенной – кольцевая галактика. Она была сформирована в результате катастрофического столкновения с двумя галактиками в ранние годы существования Вселенной. Находится этот удивительный объект на расстоянии в 11 миллиардов километров от Земли. Чудовищная галактика в форме пончика формирует звезды в своем огромном кольце со скоростью, в 50 раз превышающей скорость нашей галактики Млечный Путь.

В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, международная группа ученых подробно описала кольцевую галактику R5519, обнаруженную после анализа данных с космического телескопа Хаббла и обсерватории Кека на Гавайях. Из почти 4 тысяч галактик R5519 была одной из самых ярких и имела четкую кольцевую структуру. Таким образом команда продолжила исследование этог объекта и осознала, что нашла настоящий "небесный клад" для науки.

Анимация столкновения галактики G5593 с галактикой R5519

"Это очень любопытный объект, который мы никогда раньше не встречали. Гигантская дыра в этой галактике была вызвана лобовым столкновением с другой галактикой миллиарды лет назад", – объясняет Тиантиан Юань, астроном из Университета Суинберн в Австралии.

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Исследуя особенности галактики R5519, Юань и ее команда начали выяснять, каким образом она сформировалась. Они исключили гравитационное линзирование или слияние галактик из-за ее необычной структуры, и поблизости они обнаружили спутник галактики – G5593. Они подозревают, что этот космический сосед – "галактика-разрушитель", которая могла столкнуться с R5519 около 40 миллионов лет назад. Когда G5593 пронзила галактику, она расколола диск R5519, создав в ней гигантскую дыру.

Астрономам придется собирать больше данных, чтобы быть уверенными, что кольцо вызвано именно столкновением, а не естественной эволюцией.

Напомним, что ранее NASA сделали сенсационное заявление о параллельных Вселенных. В то же время на Марсе нашли пригодное место для жизни человечества.

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