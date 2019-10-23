В Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение

Rockstar ограничила запуск GTA V, если отсутствует активное интернет соедиение

Grand Theft Auto V требует активного подключения к интернету Фото: GamesRadar

Свежее обновление видеоигры Grand Theft Auto V не позволит игре запускаться без подключения к интернету. Новое жесткое ограничение связано с запуском собственного лаунчера Rockstar, в котором компания продает собственные игры в обход популярных сервисов Steam и Windows Store.

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Запуск Grand Theft Auto V потребует активного подключения к интернету даже в том случае, если игра приобретена в Steam. Причем постоянный онлайн нужен даже для игры в сюжетную кампанию, где, казалось бы, интернет не нужен. Если во время игры пропадает подключение, появится надпись "сервисы Rockstar недоступны", и игра сбрасывается до возобновления связи.

Подобные ограничения появились и в других играх Rockstar. К примеру, Max Payne 3 работает в офлайне, но без подключения закрыты испытания. На более старые проекты, вроде GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas ограничение не распространяется.

Напомним, что ранее игру GTA V заблокировали в 50 странах из-за нарушения закона об азартных играх. В то же время были раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6.

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