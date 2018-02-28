В Греции строители ненароком откопали Афродиту

Сегодня, 15:17

Скульптуру древнегреческой богини любви и красоты нашли недалеко от церкви

Каждая стройка в Греции - к находкам. Фото: pixabay
Каждая стройка в Греции - к находкам. Фото: pixabay

В греческом припортовом городе Салоники во время строительства метро обнаружили обезглавленную статую Афродиты.

Мраморную скульптуру древнегреческой богини любви и красоты нашли недалеко от церкви Айя-София, которую относят к византийскому периоду.

Помимо этого, экспертам предстоит оценить ценность еще ряда археологических артефактов, найденных под землей.

Среди найденных исторических ценностей – мозаичные полы византийского периода и около 300 000 предметов античной культуры.


Фото: facebook.com/mylopoulos.yannis

Фото: facebook.com/mylopoulos.yannis

Фото: facebook.com/mylopoulos.yannis

Фото: facebook.com/mylopoulos.yannis

В Египте ранее обнаружили кладбище жрецов с сокровищами. Археологам удалось извлечь из некрополя захоронения, которые относятся к разным периодам — от Позднего Царства, до эпохи правления Птолемеев. По данным ученых, захоронения принадлежали жрецам и чиновникам.

Примечательно, что в саркофагах было найдено много различных драгоценностей, включая украшения и погребальные статуэтки.

Также сообщалось, что под школьным спортзалом случайно нашли средневековый город. Занимаясь проведением капремонта в среднем учебном заведении, под полом спортзала в Турку нашли средневековое помещение. Раритет впечатлил людей своим уровнем сохранности, а также масштабами.

О том, где европейские ученые зарегистрировали мощный радиационный выброс, смотрите на видео ниже:
Греция, строители, находка

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Источник:

journalist.today

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