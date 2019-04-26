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В Индийском океане нашли самое странное существо на Земле: видео

Ученые экспедиции Five Deeps по всей видимости обнаружили новый вид животных

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:51
Существо на дне океана найдено в рамках экспедиции Five Deeps
Существо на дне океана найдено в рамках экспедиции Five Deeps
Фото: Live Science

Ученые во время экспедиции в Индийском океане наткнулись на самое необычное и жуткое существо, которое ранее не встречалось биологам. Внешне животное напоминает "воздушный шарик на веревочке", но оно далеко не такое милое, как может показаться на первый взгляд, сообщает Live Sciense.

Глубоководный организм обнаружили участники экспедиции Five Deeps, цель которой — побывать в самых глубоких местах всех мировых океанов. Существо обнаружено в самой глубокой части Индийского океана – Зондском желобе, глубина которого достигает 8 километров.

При помощи своего длинного хвоста это существо прикрепляется ко дну
При помощи своего длинного хвоста это существо прикрепляется ко дну
Фото: Live Science

"Мы пересматривали наши видео и увидели, как эта штука выплыла из тьмы. Он дрейфовал прямо на камеру, а затем снова уплыл", — описывает свою встречу со странным созданием Алан Джеймисон, руководитель экспедиции Five Deeps.

Ученый перелопатил кучу исследований и литературы, чтобы понять, кого он все-таки увидел. В какой-то момент ученый предположил, что увидел оболочника, или асцидию — морское беспозвоночное. Асцидии на стадии личинки свободно плавают в толще воды, а взрослые особи прикрепляются на камнях.

Однако Джеймисон утверждает, что ряд различий не позволяет однозначно определить странное существо как асцидию. По словам ученого, высока вероятность того, что удалось открыть новый вид. Джеймисон предполагает, что при помощи своего длинного хвоста это существо прикрепляется ко дну во время сейсмической активности в глубинах океана.

Смотрите также в сюжете о том, как неизвестное существо перебило поголовье кроликов в Харьковской области:

Напомним, что ранее в Великобритании было найдено загадочное зубастое существо. А в Новой Зеландии парень нашел неизвестных науке существ.

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Источник: Популярная Механика
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