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В Instagram добавят долгожданную функцию: что нового

Удивительно, что функцию перемотки видео до сих пор не добавили в Instagram

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:26
Instagram начал заботиться о свободном времени пользователей
Instagram начал заботиться о свободном времени пользователей
Фото: Pixabay

Блогер Джейн Манчун Вонг, которая знаменита публикациями разного рода инсайдерской информации, заявила в Twitter о том, что в Instagram вскоре появится очень полезная функция, о которой так долго просили пользователи. Вонг уверяет, что в Instagram появится перемотка видео, и больше не придется смотреть ролик до конца.

Свои аргументы девушка подкрепила видеороликом с тестовой демонстрацией этой функции в социальной сети. На видео видно, что таймлайн видео будет отображаться сверху и его можно будет перематывать, пропуская ненужные куски.

На текущий момент Instagram разрешает заливать видеоролики не дольше 60 секунд. При просмотре нельзя прокрутить ролик в нужный момент – приходится смотреть все видео целиком и до конца. Функция с перемоткой настолько очевидная, что возникает вопрос — почему ее не было сразу? Вероятно, таким образом разработчики хотели подольше удерживать зрителей на страницах, но сейчас на пике популярности они начали заботиться о свободном времени пользователей.

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Источник: tech.onliner.by
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