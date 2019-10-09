В Instagram появилась темная тема: как включить

Приложение популярной соцсети Instagram получила темный режим для iOS 13 и Android 10

Черная тема Инстаграма активируется автоматически Фото: CNET

В мобильном приложении Instagram появилось долгожданное нововведение, которое делает визуальное восприятие более стильным и современным. Следуя недавним тенденциям Gmail, WhatsApp, Twitter, Viber, Telegram, Instagram тоже добавил темный режим оформления для мобильных устройств на iOS 13 и Android 10.

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Глава Instagram Адам Моссери объявил об этом в Twitter во вторник 8 октября, что темная тема доступна как для пользователей iPhone, так и для Android-смартфонов. Хотя ни одно из приложений не позволяет пользователям переключать эту функцию внутри самого приложения – активируется она автоматически, если функция Dark Theme активирована в настройках самой iOS 13 или Android 10. Может ли эта функция стать опциональной и включаться внутри Instagram, пока не сообщается.

Как включить темный режим Instagram

Черная тема Instagram Фото: Instagram

Instagram автоматически переключится в темный режим согласно настройки вашего смартфона. Если вы используете iOS 13, вот как можно попробовать темный режим:

Убедитесь, что вы обновили приложение Instagram и используете последнюю доступную версию (App Store не предлагает вам ее обновить). Откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone на iOS 13 или iPad на iPadOS. Выберите пункт "Дисплей и Яркость", затем выберите "Темный".

Пользователи Android 10 могут выполнить аналогичные действия:

Включите темный режим на устройстве на Android, перейдя в "Настройки", затем в "Дисплей". Нажмите "Дополнительно", затем выберите "Темный" в меню тем устройства.

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