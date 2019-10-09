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В Instagram появилась темная тема: как включить

Приложение популярной соцсети Instagram получила темный режим для iOS 13 и Android 10

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Черная тема Инстаграма активируется автоматически
Черная тема Инстаграма активируется автоматически
Фото: CNET

В мобильном приложении Instagram появилось долгожданное нововведение, которое делает визуальное восприятие более стильным и современным. Следуя недавним тенденциям Gmail, WhatsApp, Twitter, Viber, Telegram, Instagram тоже добавил темный режим оформления для мобильных устройств на iOS 13 и Android 10.

Смотрите также в сюжете о том, как Оля Полякова проводит странный опрос в Инстаграме:

Глава Instagram Адам Моссери объявил об этом в Twitter во вторник 8 октября, что темная тема доступна как для пользователей iPhone, так и для Android-смартфонов. Хотя ни одно из приложений не позволяет пользователям переключать эту функцию внутри самого приложения – активируется она автоматически, если функция Dark Theme активирована в настройках самой iOS 13 или Android 10. Может ли эта функция стать опциональной и включаться внутри Instagram, пока не сообщается.

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Как включить темный режим Instagram

Черная тема Instagram
Черная тема Instagram
Фото: Instagram

Instagram автоматически переключится в темный режим согласно настройки вашего смартфона. Если вы используете iOS 13, вот как можно попробовать темный режим:

  1. Убедитесь, что вы обновили приложение Instagram и используете последнюю доступную версию (App Store не предлагает вам ее обновить).
  2. Откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone на iOS 13 или iPad на iPadOS.
  3. Выберите пункт "Дисплей и Яркость", затем выберите "Темный".

Пользователи Android 10 могут выполнить аналогичные действия:

  1. Включите темный режим на устройстве на Android, перейдя в "Настройки", затем в "Дисплей".
  2. Нажмите "Дополнительно", затем выберите "Темный" в меню тем устройства.

Напомним, что ранее Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья". А также мы публиковали ТОП-5 советов по использованию фотографий в Инстаграме.

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Источник: CNET
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