В Киеве состоялся фестиваль ретроавтомобилей OLDcarLand: фотогалерея

Ретроавтомобили, раритетные мотоциклы и еще много различной техники можно было увидеть на ежегодном фестивале OLDcarLand

Сезон ретроавтомобилей "отыграли" в Киеве. Сотни легковушек, изготовленных в начале прошлого века, удивляли посетителей рядом со столичным Музеем авиации. Были и "Чайки" советских генсеков, и моторные куколки нацистских руководителей, и раритетные мотоциклы, и еще много различной техники на ежегодном фестивале OLDcarLand.

Cюжет Василия Богайчика Видео: Сегодня

Украшением выставки в этом году стал ретрозабег. Водители стартовали у памятника основателям Киева и финишировали в авиационном музее.

"Мы проехались по центральным улицам города: памятник основателям Киева, Лавра, Печерск", – прокомментировал основатель фестиваля Павел Лозовенко.

Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand Фестиваль ретроавтомобилей 2020 в Киеве Фото: OLDcarLand 1/20

На выставку команда "Сегодня" прибывает на стареньком кабриолете ЗИМ. Экспонату уже 70 лет. И он не единственный в мире благодаря своим оригинальным запчастям.

"Автомобиль ЗИМ "Фаэтон" 1949 года выпуска. Выпускался на каком-то заводе. Ну именно этих автомобилей ЗИМ было сделано всего 2, вот в таком кузове", – показывает участник ретросъезда Игорь Влащенко.

Но настоящая звезда фестиваля колесных артефактов – "Морган" пятидесятых годов. К нему – очередь желающих сфотографироваться.

"Могут позволить себе небедные или очень увлеченные люди. В семье "железной леди" Маргарет Тэтчер тоже такая есть", – рассказывает коллекционер раритетных авто Богдан.

Автомобили фестиваля OLDcarLand Фото: OLDcarLand

Большинство экспонатов имеют собственную историю, а некоторые даже являются семейными реликвиями. Например, двухколесный монстр в семье Виктора служит уже третьему поколению водителей.

"Покупался он 1967 году, когда мне было 13 лет. На сегодняшний день все работает. Сын ездит на работу на нем", – рассказывает участник фестиваля Виктор Бойко.

Водители не только хвастаются уникальными авто, но и упражняются в том, насколько они послушные и быстрые.

"Можно увидеть, как ретроавтомобили едут змейкой, как водители своих любимцев чувствуют габариты, как они давят стаканчики и объезжают препятствия", – рассказывает организатор мероприятия Владимир Мукан.

Автомобили фестиваля OLDcarLand Фото: OLDcarLand

Следующий ретросъезд состоится весной. Тогда организаторы обещают сделать фестиваль более масштабным.

Напомним, что ранее украинцам хотели упростить ввоз автомобилей ретро. Также смотрите, как в Днепре проходил парад раритетных автомобилей.

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