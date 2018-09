В Китае показали первый рабочий смартфон с гибким экраном (видео)

Гаджет будет обладать аналогичной Samsung технологией гибких дисплеев

Сотрудник китайской компании BOE опубликовал видео рабочего прототипа смартфона с полностью гибким дисплеем. На видео показана работа 6-дюймового Android-смартфона с Full HD+ дисплеем, который изгибается ровно посередине.

Foldable phones are coming!



This is BOE foldable display demo (5.99" FHD+) pic.twitter.com/abPxWBCe2y