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В Китае показали первый рабочий смартфон с гибким экраном (видео)

Гаджет будет обладать аналогичной Samsung технологией гибких дисплеев

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:29
В будущем у этого смартфона будет два дисплея. Фото: Ferra.ru
В будущем у этого смартфона будет два дисплея. Фото: Ferra.ru

Сотрудник китайской компании BOE опубликовал видео рабочего прототипа смартфона с полностью гибким дисплеем. На видео показана работа 6-дюймового Android-смартфона с Full HD+ дисплеем, который изгибается ровно посередине.

В сложенном виде смартфон становится невероятно компактных размеров, похожим на небольшой павербанк или зеркальце из косметички. Однако в таком виде смартфон малопригоден для использования, так как для прочтения любого короткого уведомления, устройство надо раскладывать.

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По словам сотрудника компании, в полной версии у этого смартфона будет два дисплея для решения проблемы с просмотров сообщений или даже звонков, чтобы не открывать лишний раз смартфон. Что касается самого механизма, то по слухам, гаджет будет обладать аналогичной Samsung технологией гибкого дисплея.

Напомним, что ранее эксперты обнаружили опасность – найден способ взломать абсолютно любой Android смартфон. Тем временем Google сообщаила, что возродит кнопочные телефоны Nokia.

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Источник: AndroidInsider
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